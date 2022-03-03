Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до «B»

Долгосрочный рейтин дефолта России в иностранной валюте понижен с уровня «BBB» до уровя «В». Об этом сообщило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

По мнению экспертов Fitch, жесткость международных санкций, последовавшая в ответ на военную спецоперацию России на Украине, повысила угрозы для макрофинансовой стабильности и способно подорвать её готовность обслуживать госдолг.

Санкции в отношении России последовали после начала военной спецоперации по «демилитаризации» Украины, о которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, ряд государственных компаний оказались в затруднении относительно привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) сообщило, что долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте понижен с «ВВВ-» до «ВВ+».

Также стало известно, что в июле агентство Standard & Poor’s подтвердило рейтинг России по кредитным обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3». Краткосрочные и долгосрочные рейтинги в национальной валюте были подтверждены S&P на уровне «ВВВ/А-2».