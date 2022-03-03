Рябков: Россия «оттолкнётся» от дна и возобновит отношения с Западом

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с введёнными в отношении Москвы санкциями, заявив, что их долгосрочность может оказаться под вопросом, пишет РИА Новости. Он предположил, что со временем ограничения могут быть отменены.

Всё ещё может вернуться в нормальное русло, — заявил Рябков.

Он также отметил, что ответственность Запада за события вокруг Украины должна быть коллективной, а у российского диалога с Украиной есть перспективы. Западу же следует осознать необходимость преодолеть хаос в отношениях: недавнее заявление президента США Джо Байдена о полном разрыве отношений с Москвой нацелено на запугивание России, однако оно вряд ли будет реализовано. Он также выразил уверенность в том, что Россия «оттолкнётся» от дна, на котором находятся её нынешние отношения с США и Западом.

Для этого нужна политическая воля Запада, прежде всего со стороны США, — сказал он.

Ранее европарламентарий от Германии Маркус Бухайт заявил об ошибочности санкций, которые Евросоюз вводит против России из-за ситуации на Украине. По его словам, ограничения приведут к долгосрочным сбоям в торговых отношениях с Россией, которая является важным торговым партнёром ФРГ.

До этого экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль также предположила, что санкции в отношении России со стороны Евросоюза не будут эффективны. По её мнению, американская сторона неоднократно пыталась поменять «плохое поведение» государств, но в условиях ограничений население начинает ещё больше поддерживать действия своего правительства. Примером этому стали Ирак, Иран и Сербия, не поменявшие свой курс под давлением санкций.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Al Jazeera заявил, что если западные страны решат «опустить железный занавес», Россия сможет найти возможности для развития и «не будет сильно переживать».