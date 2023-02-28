Песков: мир находится в начале длинного транзита в сторону многополярности

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мир находится в начале длинного и болезненного транзита в сторону многополярности. В интервью ТАСС он подчеркнул, что в будущем не будет деления стран на «касты» цивилизованных и других.

Он также отметил, что сейчас НАТО выступает единым блоком уже не как условные противники России, а как враги.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад в одностороннем порядке денонсировал несколько международных договоров, в том числе в сфере контроля над вооружением. Секретарь Совбеза выразил сожаление из-за западного противодействия многополярной модели мироустройства.