«Коммерсант»: США, Китай и Россия формируют новый многополярный мир

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Специальная военная операция на Украине и конфликт вокруг Тайваня привели к перевороту в международной политике, пишет «Коммерсант». По мнению издания, сложившаяся геополитическая ситуация создает новую многополярность, в которой США и коллективный Запад противопоставили себя Москве и Пекину.

При этом России и Китаю сложно назвать себя союзниками, так как имеют разные интересы в конфликте с Западом. Сближение Москвы с Пекином – это, скорее, попытка сгладить эффект от западных санкций.

В конце 2022 года Китай в очередной раз дал понять, что ожидает не столкновения, а взаимодействия полюсов многополярного мира, резюмируется в статье.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что китайско-российские отношения «крепкие, как монолит», и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. Дипломат добавил, что сотрудничество двух стран не антагонистично и не преследует интересы третьих сторон. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что оба государства выступают против новой холодной войны.

Представитель американского Госдепартамента, комментируя переговоры глав двух государств, заявил, что США обеспокоены продолжающимся сближением России и Китая на фоне конфликта на Украине. Он отметил, что США и Европа предупредили Пекин о возможных последствиях помощи Москве на Украине и в обходе введенных западными странами санкций.