Патрушев встречается с Ван И в Москве

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проводит в Москве встречу с главой канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И, сообщает пресс-служб Совбеза в Telegram-канале. Главный китайский дипломат прибыл в столицу 21 февраля после обеда.

Тема переговоров на данный момент неизвестна.

Ранее Ван И рассказал о планах Китая подготовить документ с изложением позиции Пекина по украинскому кризису. Дипломат подчеркнул, что в текст войдут предложения, которые сделал председатель ЦК КПК Си Цзиньпин. В документе, в частности, будет говориться о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет независимых республик, соблюдать цели и принципы Устава ООН.

Позже руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Ван И пообещал не поставлять оружие России, так как Китай не помогает вооружениями странам, которые ведут боевые действия. По его словам, в этом заключается принцип внешней политики КНР.