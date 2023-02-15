Лавров уличил Запад в эгоизме Лавров: в новой концепции внешней политики РФ пойдет речь о прекращении монополии Запада

Фото: duma.gov.ru

Сергей Лавров, архивное фото

В обновленной внешнеполитической концепции речь пойдет о необходимости прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме. По его словам, такие рамки должны определяться не в эгоистических интересах Запада, а на основе справедливого баланса интересов.

В обновленной нашей внешнеполитической концепции речь пойдет уже о необходимости прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни, рамки должны впредь определяться не в его эгоистических интересах, а на справедливо универсальной основе баланса интересов, как того требует устав ООН, закрепивший принцип суверенного равенства всех государств, — сказал Лавров.

Он добавил, что России «пытаются помешать, отбросить на десятилетия назад, а то и вообще сорвать развитие страны под лозунгами деколонизации и подготовки к распаду России». По мнению Лаврова «англосаксы и коллективный Запад» стремятся любой ценой навязать свой диктат в мировых делах, чтобы и далее контролировать внешние условия развития всего человечества ради своего собственного господства.

Прибегая (при этом - NEWS.ru) к незаконным методам угроз, шантажа, да и прямого воровства для наказания тех, кто проводит самостоятельную национально ориентированную политику, — резюмировал Лавров.

Лавров ранее заявил, что коллективный Запад пытается обратить процесс формирования многополярного мира вспять, но «часы многополярной истории тикают в правильном направлении». Он рассказал, что такие страны, как Китай и Индия, стремительно развиваются, проходят становление в качестве влиятельных центров Турция, Египет, Бразилия, страны Персидского залива, Африка пытается определить свое место в формирующемся миропорядке.