Лавров: часы многополярности «тикают в правильном направлении» Лавров: Запад не остановит процесс формирования многополярного мира

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад пытается обратить процесс формирования многополярного мира вспять, но «часы многополярной истории тикают в правильном направлении». Остановить объективный процесс не получится, отметил он на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

Лавров рассказал, что такие страны, как Китай и Индия, стремительно развиваются, проходят становление в качестве влиятельных центров Турция, Египет, Бразилия, страны Персидского залива, Африка пытается определить свое место в формирующемся миропорядке. Министр назвал воплощением глобальной многополярности объединение БРИКС.

Так что вот эти часы многополярной истории тикают в правильном направлении. Хотя коллективный Запад, США, НАТО и ЕС, находящиеся полностью под контролем Вашингтона, пытаются обратить процесс вспять. Эти усилия тщетны, — считает глава российского МИД.

По его мнению, Запад если и может на что-то рассчитывать, то лишь на некоторое торможение объективного хода истории.

Ранее Сергей Лавров заявил, что США и государства Евросоюза, требуя от африканских стран отказаться от сотрудничества с Россией, таким образом стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. Он также подчеркнул, что Африка обладает «колоссальным потенциалом экономического развития», являясь богатейшим континентом.