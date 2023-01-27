Лавров обвинил США в попытке восстановить колониальную зависимость Африки Лавров: США и Евросоюз желают восстановить колониальную зависимость Африки

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сергей Лавров

США и государства Евросоюза, требуя от африканских стран отказаться от сотрудничества с Россией, таким образом стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. Такое мнение высказал в ходе общения с журналистами по итогам своего визита в Эритрею министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

В Африке, мы знаем, регулярно появляются американские, английские и другие европейские делегации, которые <...> требуют от африканских стран не сотрудничать с Российской Федерацией, не выбиваться из общей дисциплины, под которой они, Запад, понимают восстановление колониальной зависимости, по большому счету, но уже в новом виде, — сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что Африка обладает «колоссальным потенциалом экономического развития», являясь богатейшим континентом, в том числе с точки зрения природных ресурсов, «которые долгие столетия подлежали эксплуатации».

Эксплуататорскую политику по отношению к Африке Запад хочет сохранить и сегодня, — резюмировал российский министр.

Ранее Лавров заявил, что Москва готова удовлетворить потребности Эритреи в поддержании ее оборонных возможностей. Военно-техническое сотрудничество двух стран он обсудил на встрече с президентом Эритреи Исайясом Афеворки. По словам министра, страны станут сотрудничать и по гуманитарным вопросам. Лавров сообщил, что двусторонние отношения развиваются «интенсивно и на взаимовыгодной основе».

В свою очередь посол Эритреи в России Петрос Цеггай заявил, что западные страны теряют влияние на африканском континенте. По его словам, этот факт вселяет в африканцев надежду в светлое будущее. Цеггай подчеркнул, что сложнее всех приходится сейчас бывшим колониям Франции, потому что они по-прежнему довольно сильно зависят от нее. В частности, многие держат вклады во французских банках, так как это было частью сделки при получении независимости.