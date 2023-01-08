Посол Эритреи в России: страны Запада теряют влияние на Африку

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Посол Эритреи в России Петрос Цеггай считает, что западные страны теряют влияние на африканском континенте, передает РИА Новости. По его словам, этот факт вселяет в африканцев надежду в светлое будущее.

В Африке несколько стран имеют такую точку зрения, как Эритрея. Раньше, когда США и Франция господствовали на континенте, африканцам было трудно выступать против. А сейчас другой мир строится, поэтому сейчас они могут дышать свободно. Это дает многим странам надежду, что все идет в хорошем направлении, — заявил посол.

Петрос Цеггай подчеркнул, что сложнее всех приходится сейчас бывшим колониям Франции, потому что они по-прежнему довольно сильно зависят от нее. В частности, многие держат вклады во французских банках, так как это было частью сделки при получении независимости. Однако новое поколение вряд ли пойдет на подобные уступки, уверен посол Эритреи.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что страна намерена разработать долгосрочные стратегии развития отношений с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. Дипломат пояснил, что это делается для того, чтобы не допустить влияния России на эти страны. Министр добавил, что предложения по сотрудничеству будут основываться на интересах этих государств и британских сильных сторонах в сфере торговли, инвестиций, обороны, технологий и изменения климата.