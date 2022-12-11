В Британии захотели конкурировать с Россией за влияние в Азии и Африке Глава МИД Британии Клеверли: Лондон расширит влияние в Азии, Латинской Америке и Африке

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что страна намерена разработать долгосрочные стратегии развития отношений с государствами Азии, Африки и Латинской Америки, передает ТАСС. Дипломат пояснил, что это делается для того, чтобы не допустить влияние России на эти страны. Министр добавил, что предложения по сотрудничеству будут основываться на интересах этих государств и британских сильных сторонах в сфере торговли, инвестиций, обороны, технологий и изменения климата.

В предстоящие десятилетия еще большая доля мировой экономики, а следовательно и власти, будет приходиться на страны в Азии, Африки и Латинской Америки, — сказал Клеверли.

Стратегия рассчитана на разработку планов по сотрудничеству сроком на 10-20 лет. По словам главы внешнеполитического ведомства Британии, эти планы должны стать альтернативой России в этих регионах.

Американский обозреватель Джеймс Карафано в статье для журнала 19FortyFive ранее написал, что мировые лидеры должны отказаться от сотрудничества с Китаем во всех сферах, чтобы изолировать Пекин. По мнению журналиста, Китай якобы виновен в пандемии коронавируса, в допущении проведения российской спецоперации на Украине, а также в угрозе жителям Тайваня. Он добавил, что Китай должен понести ответственность.