Обязательная маска: в локдаун нас уже никогда не загонишь С началом осени появились разговоры о том, что неплохо бы вновь ввести в стране масочный режим

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уже с сегодняшнего дня — 18 сентября — в Доме правительства в Москве можно будет ходить только в масках. Кроме того, всем сотрудникам Белого дома предписано сократить количество посетителей и личных контактов. Что это значит? Неужели скоро нас снова будут штрафовать за прогулку без маски и требовать QR-код о прививках?

Перчатки тоже были обязательны

Многие стали забывать, но еще совсем недавно в России маски были обязательны при выходе из дома. Без них нельзя было посетить поликлинику или магазин, проехать в автобусе или даже выгулять собаку. А кто не носил маски — тех штрафовали. При этом интересно, что помимо масок нужно было носить и перчатки, хотя на них почему-то никто внимания не обращал.

Помогли маски (или то подобие масок, которое нам продавали в магазинах) или нет — вопрос, который не имеет ответа. Будем считать, что маски сработали, а мы молодцы (в противном случае мы должны признать, что оказались в дураках, что не очень приятно). Официально Роспотребнадзор снял все введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения 1 июля 2023 года, включая и ношение масок. Хотя потом маски снова появились, хотя уже и как «рекомендованные» для пенсионеров.

Все в напряжении

То, что осенью люди болеют чаще, чем летом, хорошо известно. Все понимали, что в сентябре — ноябре заболевших гриппом, ОРВИ и ковидом будет больше, чем в июне — августе. Но все же заявления, что маски становятся обязательными в Доме правительства, все равно прозвучали тревожно. Неужели опять началось?

В Государственной думе и других органах власти масочный режим пока не вводится. Но все может измениться — мы хорошо знаем, что COVID-19 может распространяться быстро. И не исключено, что при неблагоприятном развитии ситуации маски станут обязательными и среди депутатов. А затем «масочная волна» может докатиться до магазинов и автобусов — все будет зависеть от того, как чиновники на местах будут реагировать на рекомендации сверху. Ну и, конечно, от того, сколько людей придется госпитализировать.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Народ не поверит

Но если представить, что этой осенью COVID-19 при поддержке ОРВИ и гриппа опять начнет лютовать, то как мы отнесемся к обязательному ношению масок? Наденем их или нет?

Что-то мне подсказывает, что веры в чудодейственную силу масок у нас не осталось. В отличие от жителей Китая, Японии и многих других стран мы не верим в то, что маски могут нас защитить. Или проблема не в масках? Может, это более глубинное недоверие к любому решению, которое исходит от чиновника?

Эти самые чиновники, кстати, давали немало поводов засомневаться в необходимости масок. Ведь что я должен был подумать, когда, с одной стороны, меня заставляли надевать маску, но при этом по телевизору я видел, как чиновники встречаются друг с другом и ходят по улицам с открытыми лицами? И возникало ощущение, что или маски не работают (а «слуги народа» об этом знают), или не работают законы. В последнее верить как-то не хочется.

В 2023 году заставить людей вновь носить маски будет в два раза сложнее, чем это было в 2020–2022 годах. Поэтому даже несмотря на угрозу резкого роста заболеваемости эти ограничения будут вводиться крайне ограничено. Ну а уж на локдаун или обязательные QR-коды сейчас и вовсе никто не пойдет. Это и раньше вызывало агрессию со стороны населения, а сейчас может и вовсе привести к акциям неповиновения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хотя все зависит от того, какая напасть может на нас свалиться в будущем, когда мышка снова убежит из какой-нибудь биолаборатории. Быть может, ношение масок нам покажется детским лепетом. Хотя верить в это не очень хочется.

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