Уже с сегодняшнего дня — 18 сентября — в Доме правительства в Москве можно будет ходить только в масках. Кроме того, всем сотрудникам Белого дома предписано сократить количество посетителей и личных контактов. Что это значит? Неужели скоро нас снова будут штрафовать за прогулку без маски и требовать QR-код о прививках?
Перчатки тоже были обязательны
Многие стали забывать, но еще совсем недавно в России маски были обязательны при выходе из дома. Без них нельзя было посетить поликлинику или магазин, проехать в автобусе или даже выгулять собаку. А кто не носил маски — тех штрафовали. При этом интересно, что помимо масок нужно было носить и перчатки, хотя на них почему-то никто внимания не обращал.
Помогли маски (или то подобие масок, которое нам продавали в магазинах) или нет — вопрос, который не имеет ответа. Будем считать, что маски сработали, а мы молодцы (в противном случае мы должны признать, что оказались в дураках, что не очень приятно). Официально Роспотребнадзор снял все введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения 1 июля 2023 года, включая и ношение масок. Хотя потом маски снова появились, хотя уже и как «рекомендованные» для пенсионеров.
Все в напряжении
То, что осенью люди болеют чаще, чем летом, хорошо известно. Все понимали, что в сентябре — ноябре заболевших гриппом, ОРВИ и ковидом будет больше, чем в июне — августе. Но все же заявления, что маски становятся обязательными в Доме правительства, все равно прозвучали тревожно. Неужели опять началось?
В Государственной думе и других органах власти масочный режим пока не вводится. Но все может измениться — мы хорошо знаем, что COVID-19 может распространяться быстро. И не исключено, что при неблагоприятном развитии ситуации маски станут обязательными и среди депутатов. А затем «масочная волна» может докатиться до магазинов и автобусов — все будет зависеть от того, как чиновники на местах будут реагировать на рекомендации сверху. Ну и, конечно, от того, сколько людей придется госпитализировать.
Народ не поверит
Но если представить, что этой осенью COVID-19 при поддержке ОРВИ и гриппа опять начнет лютовать, то как мы отнесемся к обязательному ношению масок? Наденем их или нет?
Что-то мне подсказывает, что веры в чудодейственную силу масок у нас не осталось. В отличие от жителей Китая, Японии и многих других стран мы не верим в то, что маски могут нас защитить. Или проблема не в масках? Может, это более глубинное недоверие к любому решению, которое исходит от чиновника?
Эти самые чиновники, кстати, давали немало поводов засомневаться в необходимости масок. Ведь что я должен был подумать, когда, с одной стороны, меня заставляли надевать маску, но при этом по телевизору я видел, как чиновники встречаются друг с другом и ходят по улицам с открытыми лицами? И возникало ощущение, что или маски не работают (а «слуги народа» об этом знают), или не работают законы. В последнее верить как-то не хочется.
В 2023 году заставить людей вновь носить маски будет в два раза сложнее, чем это было в 2020–2022 годах. Поэтому даже несмотря на угрозу резкого роста заболеваемости эти ограничения будут вводиться крайне ограничено. Ну а уж на локдаун или обязательные QR-коды сейчас и вовсе никто не пойдет. Это и раньше вызывало агрессию со стороны населения, а сейчас может и вовсе привести к акциям неповиновения.
Хотя все зависит от того, какая напасть может на нас свалиться в будущем, когда мышка снова убежит из какой-нибудь биолаборатории. Быть может, ношение масок нам покажется детским лепетом. Хотя верить в это не очень хочется.
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