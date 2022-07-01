Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения в России

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Роспотребнадзор снимает ограничения, введенные на территории РФ из-за пандемии коронавируса, при необходимости их действие может быть возобновлено. Как сообщается на сайте ведомства, недельный показатель заболеваемости коронавирусом в России с середины февраля снизился более чем в 64 раза, почти все подтвержденные случаи протекают либо в легкой форме, либо бессимптомно.

В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе [действие] масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено, — говорится в сообщении.

Ранее иммунолог Николай Крючков призвал россиян готовиться к грядущему возможному обострению пандемии коронавируса, гриппа и других опасных заболеваний. Медик напомнил, что осенью традиционно происходит всплеск заболеваемости. Он также отметил, что оспа обезьян может стать серьезной угрозой для человечества, если вирус мутирует и станет более смертоносным или вирулентным.