Иммунолог призвал готовиться к грядущим опасным пандемиям Иммунолог Крючков призвал готовиться к грядущим опасным пандемиям

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В России надо готовиться к грядущему возможному обострению пандемии коронавируса, гриппа и других опасных заболеваний, заявил иммунолог Николай Крючков в разговоре с Lenta.ru. Медик напомнил, что осенью традиционно происходит всплеск заболеваемости.

С учетом риска обострения заболеваемости коронавирусом осенью и зимой России тоже необходимо учитывать этот сценарий в бюджете. На очереди у нас еще и грипп, который вряд ли принесет пандемию, но все равно сделает сезон достаточно тяжелым. Есть и другие кандидаты на пандемию, так что готовиться надо ко всему и рассматривать даже самые худшие, пессимистичные сценарии, — предупредил Крючков.

Он также отметил, что оспа обезьян может стать серьезной угрозой для человечества, если вирус мутирует и станет более смертоносным или вирулентным. Крючков заметил, что пока опасных изменений инфекции замечено не было, однако сама скорость мутации «аномальная». По словам медика, оспа обезьян вполне может стать пандемийным заболеванием, если ученым не удастся купировать распространение инфекции и подавить вспышку.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила данные о 2103 лабораторно подтвержденных случаях заражения оспой обезьян с начала 2022 года и об одном летальном исходе. Отмечается, что заболевание выявлено в 42 странах. Специалисты пояснили, что нынешняя вспышка продолжает затрагивать прежде всего мужчин, имевших недавние интимные связи с несколькими партнерами.