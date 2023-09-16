В Доме правительства вернут масочный режим В Доме правительства вернут масочный режим из-за распространения COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Доме правительства вернут масочный режим из-за распространения COVID-19, сообщает РБК со ссылкой источники в кабмине. С 18 сентября в здании также сократят число посетителей и личных контактов между сотрудниками.

На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, — уточнили в пресс-службе кабмина.

Кроме того, будет сокращаться число зарубежных и внутрироссийских командировок членов кабмина. Ожидается, что временные ограничительные меры помогут сохранить благоприятную эпидситуацию.

В Роспотребнадзоре осенний рост заболеваемости назвали ожидаемым и прогнозируемым.

В начале сентября стало известно, что в детских садах и школах Москвы не стали отменять так называемый утренний фильтр, несмотря на окончание пандемии коронавируса. В пресс-службе департамента образования, столичные учреждения продолжают соблюдать все меры санитарной безопасности, несмотря на благоприятную эпидобстановку.

Ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов напомнил, что осенью повышается вероятность заразиться ОРВИ и гриппом. Он подчеркнул, что защититься от инфекции можно при помощи вакцинации.