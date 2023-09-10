В московских детсадах и школах не стали отменять «утренний фильтр»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В детских садах и школах Москвы не стали отменять так называемый «утренний фильтр», несмотря на окончание пандемии коронавируса. Как сообщили «Подъему» в пресс-службе департамента образования, столичные учреждения продолжают соблюдать все меры санитарной безопасности, несмотря на благоприятную эпидобстановку.

В школах проводят тщательную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также бесконтактную термометрию, чтобы не допускать в коллектив тех, у кого наблюдаются симптомы ОРВИ, — заявили в ведомстве.

В департаменте отметили, что каждое учреждение обеспечивают необходимыми медицинским средствами СИЗ. Кроме того, работники пищеблока обязаны соблюдать масочный и перчаточный режим. Аналогичные обязанности возложены на работников аутсорсинговых, охранных предприятий и технического персонала, который работает на территории школы.

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