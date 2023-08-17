Бесплатная еда и автомат Калашникова: что изменится в школах с 1 сентября В учебном году в расписании школьников появятся новые предметы

Фото: Global Look Press

С 1 сентября 2023 года в российских школах многое изменится. В расписании уроков появятся новые предметы и поменяется образовательная программа. Что такое золотой стандарт знаний, какие новые учебники получат школьники и как будет организовано горячее питание, — в материале NEWS.ru

Что такое золотой стандарт знаний

С 1 сентября в школах введут так называемый золотой стандарт знаний. Согласно поправкам в закон «Об образовании», все российские дети теперь будут учиться по единым федеральным программам. Их введут сразу по нескольким предметам: русский язык, литература, история, обществознание, география и основы безопасности жизнедеятельности.

По словам председателя комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой, раньше учебная школьная программа была описана в законе неточно и это могло вызывать разночтения. Например, при переезде семьи в другой город ребенок мог столкнуться с новой программой в школе. Теперь по всей России дети будут изучать предметы одинаково.

В рамках нового стандарта Минпросвещения будет формировать госзаказ на написание учебников по этим предметам и утверждать их авторов. «Нам главное — оговорить не то, как это будет печататься, а то, что содержание будет единым», — отметила Ольга Казакова.

Она добавила, что введение золотого стандарта снизит нагрузку на учителей, так как «излишняя вариативность создает излишний документооборот».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каких классах введут начальную военную подготовку

В некоторых школах с 1 сентября может появиться начальная военная подготовка (НВП). Это будет не новый предмет, а вариант преподавания ОБЖ. На уроках НВП старшеклассников научат обращаться с автоматом Калашникова и ручными осколочными гранатами, надевать противогаз, маршировать в строю, оказывать первую медицинскую помощь.

Согласно федеральной программе школьного образования для 10–11-х классов, утвержденной Минпросвещения, каждая школа сможет выбрать один из двух вариантов курса ОБЖ: базовый, посвященный безопасности, или усовершенствованный, с элементами НВП.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает, что НВП будет очень полезна для школьников. «Это очень важно, потому что это не только вопросы, связанные с понятием „милитаризация“, это еще и необходимые бытовые навыки. Помимо классической сборки-разборки автоматов, это еще и оказание первой медицинской помощи, ориентирование на местности, которые будут полезны любому школьнику», — заявил он.

Новый предмет будут преподавать учителя ОБЖ, которые должны пройти переподготовку. На уроки планируется приглашать участников специальной военной операции (СВО), они смогут поделиться со школьниками своим личным опытом.

Как изменился учебник истории

В новом учебном году старшеклассникам начнут преподавать историю по новому учебнику. В его создании принимали участие помощник президента России Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что авторы пособия «ушли от европоцентризма», а «во главу угла в том числе мировой истории поставили историю нашей страны». По словам Владимира Мединского, в новом учебнике полностью переписаны главы, посвященные периоду с 1970-х по 2000-е годы.

«Добавлен раздел с 2014 г. по настоящий момент, включая спецоперацию», — отметил Мединский.

Он уточнил, что в новом учебнике «значительно меньше чисел, дат, статистики и больше рассказов о людях и событиях». По мнению Мединского, его «легче читать», чем большинство ранее существовавших линеек. К началу следующего учебного года планируют выпустить новые учебники для учеников 5–9 классов, добавил помощник президента.

NEWS.ru ранее подробно писал о том, как СВО освещается в новом учебнике истории.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как будет организовано бесплатное горячее питание для детей

С 1 сентября ученики всех российских школ с 1-го по 4-й класс будут получать бесплатное горячее питание, сообщила зампред правительства Татьяна Голикова. По ее словам, 7,5 млн школьников будут кормить за счет федерального бюджета. Не требуется заполнять какие-либо документы: питание получат все ученики начальных классов.

За организацию питания в школе отвечают органы образования: они выбирают, держать поваров в штате или воспользоваться услугами сторонней компании. Требования к еде для детей довольно строгие. Температура горячих блюд и напитков при подаче должна составлять 65–75 градусов, в рационе обязательны белковая пища, достаточное количество витаминов и микроэлементов, нельзя кормить одним и тем же в течение нескольких дней подряд.

По словам Голиковой, требования к контролю за организацией питания и его качеством со стороны контрольно-надзорных органов и со стороны родителей не снизятся. Она попросила Минпросвещения и регионы внимательно относиться к жалобам и оперативно на них реагировать, устраняя причины негативных оценок.

В Госдуме также предложили обеспечить бесплатным горячим питанием всех школьников, а не только начальные классы.

Как будет проходить трудовое воспитание в школах

Одно из нововведений 2023 года — трудовое воспитание школьников. С 1 сентября дети будут принимать участие в общественно полезном труде.

«Это касается и самообслуживания: бросил бумажку — поднял бумажку, разбросал инвентарь в спортивном зале — убрал за собой. То же самое в столовой, чтобы у детей выработалась привычка соблюдать чистоту там, где они находятся», — рассказывала ранее главка комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

По ее словам, важно, чтобы ребенок делал «что-то не для себя, а для всего коллектива»: помогал в подготовке актового зала к мероприятию, уборке класса.

«Но, конечно, ни о какой работе у директора на даче речи не идет!» — уточнила Казакова.

Разрешение родителей на привлечение ребенка к труду не потребуется. Виды работ для каждой возрастной категории детей будут определены в федеральной программе воспитания, разработанной Минпросвещения. Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что учеников не будут заставлять, ведь идея заключается в том, чтобы развить у них интерес и уважение к труду.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Зачем в школы вернули серебряную медаль

В 2023–2024 учебном году в школы вернут серебряные медали, рассказал Сергей Кравцов. Только теперь она будет называться медалью «За особые успехи в учении» II степени. Их не выдавали выпускникам с 2013 года. Раньше, чтобы получить ее, в аттестате должно было быть не больше двух четверок. Это же правило будет действовать и для новой версии старой награды.

По мнению заместителя председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмилы Скаковской, «возврат серебряных медалей — еще один шаг к укреплению имиджа образования». Такой элемент соревновательности добавит мотивации в обучении, считает она.

Сергей Кравцов заявил, что серебряная медаль даст несколько дополнительных баллов при поступлении в вуз.

«Серебряная [медаль] может два или три балла давать», — сказал министр, пообещав принять окончательное решение по их количеству к 1 сентября.

Как будут проходить уроки профориентации

Во всех школах России с 1 сентября появится предмет «Россия — мои горизонты», посвященный профориентации. Эти уроки планируют проводить по четвергам. Директор Фонда гуманитарных проектов, руководитель проекта «Билет в будущее», на базе которого планируется реализовать профминимум, Иван Есин заявил, что детям расскажут «о наиболее значимых производствах страны» и покажут им «красивый мир рабочих профессий».

В методических рекомендациях Минпросвещения говорится, что готовить школьников к выбору профессии начнут с шестого класса. Первые два года ученик должен определиться, какие предметы ему пригодятся в жизни, в 8–9-м классах — выбрать дисциплины для профильного обучения, в 10–11-м классах — подготовиться по ним к ЕГЭ.

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