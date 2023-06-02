Юрист рассказала, когда школьники смогут выйти на работу по новой схеме Юрист Буянова: закон о работе подростков заработает уже этим летом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Принятый Госдумой закон об упрощении найма подростков на работу, позволит многим старшеклассникам уже этим летом официально трудоустроиться, рассказала aif.ru профессор факультета права НИУ ВШЭ и Финансового университета при правительстве России Марина Буянова. Она уточнила, что для школьников будут доступны низкооплачиваемые вакансии, для которых не требуется какой-либо квалификации.

Пока выпускники 9-х и 11-х классов сдают итоговые экзамены, документ будет одобрен сенаторами, подписан президентом, опубликован и вступит в силу. Все равно до конца июня они вряд ли смогут приступить к работе. Дума очень вовремя приняла этот закон, — сказала эксперт.

По ее словам, благодаря возможности сэкономить на зарплате, задействовав подрастающее поколение, найм школьников является интересным для предпринимателей делом.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, упрощающий найм работников старше 14 лет. Теперь подросткам не надо согласовывать свое трудоустройство с органами опеки и попечительства, а работодатели освобождаются от проведения обязательного медосмотра таких сотрудников за свой счет. Для трудоустройства подросткам будет достаточно заручиться согласием одного из родителей или попечителя.