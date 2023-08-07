Стало известно, могут ли школьники снимать учителя на видео В РАО объяснили, что школьникам запрещено публиковать видео с учителем без его разрешения

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Школьникам запрещено снимать и публиковать видео- или аудиозаписи с участием учителей без их разрешения, это предусмотрено Гражданским кодексом РФ, объяснила руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения Российской академии образования (РАО) Наталья Бондаренко. В беседе с «Парламентской газетой» она пояснила, что данный вопрос регулируется п. 1 ст. 152.1 ГК РФ, который предусматривает допустимость обнародования изображений любого гражданина только с его согласия.

Прекрасно понимаю, что смартфон для современных подростков стал важным каналом коммуникации, а привычка включать на нем камеру доведена практически до уровня рефлекса. Однако необходимо знать, что закон устанавливает ограничения на обнародование и использование изображений, — предупредила Бондаренко.

Эксперт уточнила, что проведение видеосъемки без разрешения является неправомерным. Она подчеркнула, что существуют исключения: записывать видео или аудио можно в местах свободного посещения или на публичных мероприятиях. Бондаренко предупредила, что ответственность за нарушение может быть в том числе материальной: гражданин вправе требовать удаления своего изображения и возмещения морального ущерба.

Эксперт предложила разъяснять ученикам данные нормы. По ее мнению, можно включить это в курс обществознания или сделать темой классного часа. Бондаренко уверена, что таким образом удастся избежать конфликтов между педагогами и учениками, а также повысить правовую грамотность школьников.

Психолог Екатерина Булгакова ранее посоветовала при переход в новую школу заранее подготовить ребенка к смене окружения. По ее мнению, новое место дает возможность ребенку начать жизнь «с чистого листа», для этого нужно заранее определить сильные и слабые стороны школьника.