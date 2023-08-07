Мединский рассказал, что переписали в новых учебниках по истории России Мединский: в новых учебниках по истории полностью переписали разделы 1960х — 2000х годов

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Владимир Мединский

Новые учебники по истории для школьников 5-9-х классов будут готовы к 1 сентября 2024 года, сообщил ТАСС помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, в них полностью переписали разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и нулевых годах.

В декабре прошлого года на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению было принято решение о разработке и утверждены дорожные карты по созданию единого учебника. <...> По нашей дорожной карте, к 1 сентября следующего года новые учебники должны быть готовы для всех остальных классов — с пятого по девятый, — сказал Мединский.

Ранее он уточнил, что учебник для 10-го класса включает события, охватывающие период от начала Первой мировой войны до завершения Великой Отечественной. Учебник для 11-го класса отражает события послевоенного восстановления до наших дней. По словам Мединского, учебники уже передаются в издательства, в школы они должны поступить к 1 сентября.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в учебник по истории добавят новый раздел о спецоперации после победы России в СВО. Он также отметил, что в учебном пособии планируется объединить в один курс всеобщую историю и историю России, которой будет отведена ключевая роль.