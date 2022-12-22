Минпросвещения утвердило школьную программу с военной подготовкой на ОБЖ

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министерство просвещения России утвердило школьную программу, в которую включили начальную военную подготовку в рамках уроков ОБЖ. Соответствующий приказ был подписан главой ведомства Сергеем Кравцовым и опубликован на портале правовой информации. В образовательную программу также был включен блок о специальной военной операции на Украине на уроках истории.

Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу среднего общего образования, — сказано в документе.

Согласно тексту приказа, Минпросвещения также утвердило программы начального и основного общего образования.

Кравцов ранее заявил, что рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории возглавит помощник президента России, бывший глава Минкультуры Владимир Мединский. По его словам, пособие будут создавать в течение года или «чуть дольше».

В начале декабря президент России Владимир Путин назвал вопросом общенационального значения появление новых школьных учебников по истории и обществознанию. Тогда Кравцов сообщил, что Минпросвещения РФ готовит новый школьный учебник по истории. По его словам, также состоялось заседание комиссии Госсовета, на котором было поддержано объединение «Всеобщей истории» и «Истории России» в один курс.