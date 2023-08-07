Почему началась СВО на Украине: вот как новый учебник истории объясняет это Создатели новых пособий по российской и всеобщей истории рассказали, что добавят в книги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и ректор МГИМО Анатолий Торкунов представили в ТАСС новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. Эти пособия будут использоваться с 1 сентября 2023 года. О чем новые учебники и что в них говорится о специальной военной операции на Украине — в материале NEWS.ru.

Что известно о новых учебниках по истории

Как рассказал Сергей Кравцов, в стране создается «единая суверенная национальная система образования», в рамках этого процесса и была проведена работа над учебниками по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. По его словам, ранее курсы всеобщей и российской истории для старших классов «не всегда были синхронизированы», эти недоработки авторы учли и «во главу поставили нашу страну — как история России повлияла на мировую». В учебниках будут добавлены QR-коды со ссылками на архивные материалы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Кравцов

Также Кравцов добавил, что к 1 сентября 2024 года появятся новые учебники по истории для учеников 5–9-х классов. Помимо этого, ведется работа над программами по другим предметам, в том числе по литературе и обществознанию.

Владимир Мединский рассказал, что в учебниках по истории России были полностью переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х. По словам Мединского, это первое пособие, которое прошло «системное рецензирование многими институтами». По словам советника президента, это «первый государственный учебник» в России после распада СССР.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Мединский

Анатолий Торкунов обратил внимание, что новые учебники дают возможность сразу обратиться к архивным материалам, а не рыться в интернете, где «огромное количество разного рода фейковой информации».

«Это государственный учебник, поэтому трактовка тех или иных событий, конечно, исходит из нашего сегодняшнего понимания того, что происходило и что происходит в настоящий момент. В этой связи мне кажется, что данный учебник истории имеет историческое значение», — заявил Торкунов.

Он также добавил, что в учебнике появились подробности о самых разных исторических фигурах, которые раньше упоминались «либо мимоходом, либо вообще не упоминались». Торкунов в этой связи вспомнил про внутрипартийную борьбу в ВКП(б) и деятелей, которых «принято было считать оппозиционными». В итоге, по его мнению, «и ученик, и учитель могут взглянуть на эпоху с самых разных сторон».

«Если говорить о современных событиях, то жизнь требует соответствующих оценок. В учебнике даны оценки, которые сегодня дает государство», — признался Торкунов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анатолий Торкунов

Историк Александр Чубарьян подчеркнул, что в России наравне преподаются история страны и всеобщая история, чего нет в других государствах. Он также обратил внимание на то, что в пособиях существенно усилены блоки про историю Азии и Африки.

«Совершенно очевидны изменения современного мира. И мы очень существенно добавили в учебнике освещение истории Азии, Африки, Центральной и Латинской Америки. <...> Сейчас это большие разделы», — отметил Чубарьян.

Как готовили новый учебник по истории

В декабре 2022 года профессор НИУ ВШЭ и член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Леонид Поляков на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о необходимости создания нового учебника истории.

«Мне кажется, что сегодня назрела острейшая необходимость создания нового комплекта [учебников]. Вы совершенно правильно напоминаете, кто начал войну, когда она началась. Все это должно быть в школьных учебниках. Огромная личная просьба: <...> от вас эта инициатива должна исходить, пожалуйста, сделайте это — пусть новый учебник истории и новый учебник обществознания будут созданы как можно быстрее, без всяких проволочек», — попросил Поляков.

Вскоре после этого министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что в России появится новый учебник истории, в котором будут отражены все новейшие события, включая специальную военную операцию на Украине и присоединение новых территорий. Мединский добавил, что в пособии также будет уделено особое внимание международной политике и моментам в истории, на которые ранее «не обращали внимания в силу избыточной политкорректности».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что говорится в новом учебнике про СВО

В новых главах, посвященным событиям 2014–2023 годов, рассказывается в том числе о специальной военной операции (СВО) на Украине. Журналисты опубликовали в Telegram-каналах содержание этих глав. Современную Украину авторы представляют ультранационалистическим государством, в котором преследуется любая оппозиция, и подчеркивают, что начало СВО было поддержано абсолютным большинством россиян.

Отправной точкой СВО называют события Майдана, который в цитате президента описан как совершенный националистами незаконный государственный переворот.

«Украина — ультранационалистическое государство. Сегодня любое инакомыслие на Украине жестко преследуется, оппозиция запрещена, все русское объявлено враждебным. Идет уничтожение всего, так или иначе свидетельствующего об общей для братских народов истории и культуре», — говорится в новом учебнике истории России за 11-й класс.

Авторы учебника отмечают, что в ходе спецоперации России противостоит всё НАТО. «Нашим военным противостоит идеологически прокачанная, оснащенная оружием НАТО, подготовленная по их стандартам армия ВСУ, пополняемая зарубежными наемниками и инструкторами», — говорится в пособии.

Предпосылками СВО названы фальсификация истории и возрождение нацизма. Авторы учебника пишут, что Москва совершала в отношении Запада исключительно дружественные шаги: работала над налаживанием отношений между российскими и американскими спецслужбами, выражала соболезнования пострадавшим от террористических актов Соединенным Штатам, строила ветки трубопроводов, поставлявших Западу газ.

Однако США, как говорится в учебнике, решили не допустить энергетической самостоятельности Европы, обеспеченной Россией, и препятствовали российским поставкам газа за рубеж.

«Запад завалил украинский режим деньгами и оружием, а против России были введены беспрецедентные по масштабу санкции», — предстоит узнать 11-классникам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Говорится в учебнике и о сносе памятников советским воинам, освободившим Европу от нацизма. По мнению авторов книги, эти действия были предприняты рядом стран в рамках попытки переписать историю Великой Отечественной войны.

«Узнавая в интернете любую информацию о происходящем на Украине сейчас, помните: мировая индустрия по производству постановочных роликов, вбросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером», — предупреждают школьников авторы новых учебников.

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