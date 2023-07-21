Кравцов объяснил, как школьникам будут прививать трудолюбие Кравцов: школьникам будут прививать уважение и интерес к труду

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Кравцов

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что трудовое воспитание в школах не будет строиться на том, чтобы заставлять учеников работать, передает РИА Новости. По его словам, идея предполагает, что у школьников будут развивать интерес и уважение к труду.

Я уверен, что это будет положительно воспринято, и родители многие об этом говорили, и педагоги. Конечно, вместе с учителями мы еще обсудим, как реализовывать данный закон, чтобы это было интересно ребятам. Чтобы мы здесь никого не заставляли, а прививали уважение к труду школьникам. Чтобы когда они вырастут, они прививали это уважение своим детям, — сказал Кравцов.

Кравцов сослался на опыт работы педагогов в детском лагере «Артек». По его словам, родители отмечают, что, возвращаясь из лагеря, дети начинают сами застилать кровать и мыть посуду.

Закон, который подразумевает трудовое воспитание школьников, был принят Госдумой в окончательном чтении 20 июля. Новая норма даст школам право привлекать учеников к высадке деревьев, цветов на пришкольной территории, пошиву костюмов для театральных постановок, участию в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, а также к помощи в библиотеке.