В школы вернули серебряные медали Госдума поддержала поправку о введении серебряных медалей для выпускников школ

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости

Серебряная медаль выпускницы средней школы

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки к закону «Об образовании», которые возвращают в школы «серебряные» медали для выпускников, у которых в аттестате лишь две четверки среди отметок «отлично». Как передает пресс-служба Госдумы, медаль будет называться «За особые успехи в учении».

Выпускники 11-х классов, окончившие школу с двумя оценками «хорошо» и остальными «отлично» в аттестате, будут получать медаль «За особые успехи в учении» II степени, то есть серебряную, — передает пресс-служба.

Известно, что по центру медали будет изображена открытая книга, а снизу — лавровая ветвь. На оборотной стороне награды расположится герб страны и надпись «Российская Федерация».

В июне Кравцов сообщил, что серебряные медали будут давать выпускникам дополнительные баллы к Единому государственному экзамену. По его словам, Минпросвещения уже прорабатывает этот вопрос. Ожидается, что к сентябрю работу завершат.

Ранее заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров высказал мнение, что школьные медали должны стать семейной реликвией, а не очередным значком или призом, которыми осыпают учеников. Он пояснил, что нужно вернуть саму философию и систему награждения, которые, по его мнению, «никак не уживаются с ЕГЭ».