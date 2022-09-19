Более 50% россиян высказались за введение НВП в школах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

52% россиян поддерживают возвращение начальной военной подготовки (НВП) в школах в той или иной форме, сообщает «Газета.Ru». 33% опрошенных высказались за введение в школах НВП, но только в качестве внеурочной деятельности, а по мнению 19% — военную подготовку следует преподавать как отдельный предмет наряду с ОБЖ и физкультурой. 48% россиян выступили против возвращения начальной военной подготовки для школьников.

«46% противников военной подготовки полагают, что молодым людям допризывного возраста не нужны знания и навыки в области военного дела. С точки зрения 31% россиян, занятия НВП будут отнимать у подростков время, необходимое для учебы и подготовки к поступлению в колледж или вуз. 17% опасаются роста милитаристических настроений среди молодежи. По прогнозу 6% скептиков, военная подготовка будет вестись формально из-за нехватки профильных специалистов, — свидетельствуютданные соцопроса.

Среди преимуществ НВП опрошенные назвали улучшение уровня физической подготовки школьников, повышение осведомленности детей о правилах безопасного поведения в зоне боевых действий и увеличение численности патриотически настроенной молодежи.

Опрос провел аналитический центр Университета «Синергия» среди пяти тысяч жителей регионов России.

Министерство просвещения России ранее сообщило, что готово обсуждать расширение и дополнение курса начальной военной подготовки в рамках курса ОБЖ. С таким заявлением глава ведомства выступил в ответ на предложение ввести в старших классах НВП вместо ОБЖ.