Кравцов оценил санкции США в отношении себя Кравцов назвал санкции США местью за независимость российской системы образования

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Новые антироссийские санкции являются местью за то, что Россия создала независимую и автономную систему образования, заявил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов, комментируя введенные против него рестрикции США и Канады. По его словам, которые приводит ТАСС, результаты российских детей на международных олимпиадах и соревнованиях, в международных движениях в последнее десятилетие стремительно улучшались.

Он подчеркнул, что Россия стоит на пороге глобального лидерства в образовательной среде.

Мы блокировали все влияние внутри страны различных якобы образовательных направлений работы под эгидой [американского финансиста Джорджа] Сороса. <...> Нам начинают мстить, — заявил Кравцов.

Минфин США 19 мая расширил список антироcсийских санкций, внеся туда Службу внешней разведки России и еще 46 физических лиц. Под рестрикции кроме Кравцова подпали вице-премьер Виктория Абрамченко, омбудсмен Татьяна Москалькова и помощник президента РФ Игорь Левитин. Канада также ввела санкции против министра и еще более 70 человек.