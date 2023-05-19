Канада ввела санкции против Минобрнауки и Генпрокуратуры РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Канадские власти расширили санкции против России, ограничительные меры коснулись более 70 физических и юридических лиц. В санкционных списках также значатся Министерство образования России и Генпрокуратура.

Рестрикции в том числе введены против Общероссийского народного фронта, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и акционера группы компаний «Абрау-Дюрсо» Бориса Титова. Под санкциями также оказались бывший постпред РФ при ЕС Владимир Чижов и депутаты Государственной думы.

19 мая Минфин США расширил список антироcсийских санкций, внеся туда Службу внешней разведки России и еще 46 физических лиц. Под рестрикции подпали вице-премьер Виктория Абрамченко, миниcтр просвещения Сергей Кравцов, Татьяна Москалькова и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Также стало известно о том, что Япония намерена расширить свои антироссийские санкции в связи с ситуацией вокруг Украины. Сообщалось, что новые ограничения будут введены в отношении почти 100 физических лиц и организаций, «причастных к уклонению от санкций» против России, а также 80 организаций, «связанных с военными».