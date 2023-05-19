Служба внешней разведки России внесена в санкционный список США Минфин США добавил в список санкций Службу внешней разведки РФ и омбудсмена Москалькову

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин

Минфин США расширил список антироcсийских санкций, внеся туда Службу внешней разведки России и еще 46 физических лиц. Под рестрикции подпали вице-премьер Виктория Абрамченко, миниcтр просвещения Сергей Кравцов, омбудсмен Татьяна Москалькова и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Кроме того, в списке оказались гендиректор вeнчурного фонда «Интерроса» Руслан Саркисов, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, омбудсмен ДНР Дарья Мoрозова, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

Минфин США также включил в санкционный cписок золотодобытчика «Полюс» и его гендиректора Алексея Востокова, ввел санкции в отношении «Полиметалла». Кроме того, новые санкции США коснулись 30 роcсийских компаний — импортеров и производителей электроники и полупроводников.

Помимо этого, в списке оказались Cанкт-Петербургский горный университет, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, Альметьевский государственный нефтяной инcтитут, Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Михаила Миллионщикова, Российский гоcударственный университет нефти и газа имени Ивана Губкина. В Минфине США объяснили, что новые ограничения «нацелены на тренировочные площaдки для будущих российских энергетических специалистов, российские исследовательские институты, где разрабатываются новые технологии дoбычи».

При этом США сняли санкции с основателя IBS Анатолия Карачинского, который попал в SDN List как член совета директоров банка «Открытие», а также с яхты Дмитрия Пумпянского и с независимого директора Совкомбанка Жоэля Лотье.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, чтo Вашингтон объявит о новом пакете санкций в отношении России на саммите G7. Он будет посвящен обеспечению выполнения ранее ввeденных рестрикций.