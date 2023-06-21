Кравцов рассказал о серебряной медали для выпускников школ Кравцов: серебряная медаль будет давать выпускникам дополнительные 2-3 балла при поступлении в вуз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил в интервью РИА Новости о возрождении практики вручения серебряных медалей выпускникам. Такими медалями будут награждаться обладатели почти «отличных» аттестатов. Министр показал, как будет выглядеть такая медаль, а также рассказал о том, какие преимущества она даст при поступлении в вуз.

Есть ребята, кто получил одну или две четверки. Хорошо учились, и как-то обойти их вниманием, как это было, наверное, неправильно. Поэтому мы приняли решение и подготовили серебряную медаль, — сказал Кравцов.

Серебряная медаль отличается от золотой только цветом. На одной ее стороне присутствует надпись «За особые успехи в учении», а также изображения раскрытой книги и лавровой ветви. На оборотной стороне — герб страны и надпись «Российская Федерация».

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

По словам Кравцова, при поступлении в вуз серебряная медаль будет давать два или три дополнительных балла. Окончательное решение по этому вопросу Минпросвещения, Минобрнауки и вузы примут до 1 сентября.

Ранее заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров высказал мнение, что школьные медали должны стать семейной реликвией, а не очередным значком или призом, которыми осыпают учеников. Он пояснил, что нужно вернуть саму философию и систему награждения, которые, по его мнению, «никак не уживаются с ЕГЭ». Учитель также отметил, что возвращение серебряных медалей для некоторых школьников может стать позитивным стимулом.