Заболеваемость COVID-19 в России возросла на 31,6% Оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил о росте заболеваемости в России на 31,6%

За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России возросла на 31,6%, общий показатель на 100 тысяч человек составил 3,7, сообщает в Telegram пресс-служба оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что всего рост заболеваемости был зафиксирован в 53 субъектах страны.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 3,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах Российской Федерации, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране, — рассказали в оперштабе.

По данным специалистов, в период с 28 августа по 3 сентября от коронавируса скончались 16 человек, были госпитализированы 1172 человека, выписаны из больниц 3655 человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире выросла заболеваемость COVID-19 на 38% за 28 дней. По данным организации, за период с 24 июля по 20 августа было зарегистрировано около 1,5 млн новых случаев заражения и более 2 тыс. смертей. В ВОЗ уточнили, что это на 63% больше и на 48% меньше соответственно по сравнению с предыдущими 28 днями.