Психолог назвал причины глубокой депрессии среди миллионов россиян Психолог Рощин: россияне страдают от депрессии из-за социальной ситуации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне страдают от глубокой депрессии на фоне тяжелой социальной ситуации в стране, уверен политтехнолог, психолог Алексей Рощин. В разговоре с «Царьградом» специалист уточнил, что с 2013 года в России наблюдается «ползучий спад» экономики. В таких условиях люди начинают сталкиваются с психологическими проблемами.

Посмотрите вокруг: социальная ситуация, экономическая обстановка не особо располагают к оптимизму. Народ устал ждать какого-то экономического подъема. У нас еще с 2013 года идет ползучий спад. И это, конечно, не может не сказываться на психологическом состоянии людей, — пояснил психолог.

По его словам, также значительное влияние на состояние россиян оказала пандемия коронавируса. Рощин отметил, что эта ситуация «навела людей на нехорошие мысли». Некоторые медики также отмечают, что COVID-19 поспособствовал ухудшению психического состояния среди населения — побочными эффектами инфекции являются депрессии и расстройства.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) ранее сообщило, что около 15 млн россиян в настоящее время пребывают в состоянии глубокой депрессии, это почти 10% от всего населения. Среди основных причин такого состояния фигурируют длительная болезнь, смерть близкого и крупный кредит.