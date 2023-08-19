Профессор объяснил, как появился новый коронавирус-мутант Профессор назвал слабый контроль причиной распространения нового коронавируса

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый вариант коронавируса BA.2.86, известный множеством мутаций, мог сформироваться у человека со слабым иммунитетом, а затем распространиться по миру в условиях слабого контроля, заявил профессор Франсуа Баллу, комментируя появление вируса в Британии. По его словам, которые приводит The Guardian, BA.2.86 стал наиболее примечательным штаммом COVID-19 со времен появления Omicron.

Наиболее правдоподобный сценарий заключается в том, что ветвь мутировала во время длительного инфицирования человека с ослабленным иммунитетом более года назад, а затем распространилась обратно в обществе, — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что ученым пока неизвестны детальные характеристики нового вируса. Тем не менее, как утверждает Баллу, очевидно, что BA.2.86 «будет вести себя иначе, чем текущие штаммы». Профессор также поставил под сомнение угрозу новой масштабной волны заболеваемости, как это было в разгар пандемии.

Ранее научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев сообщил, что осенью россиянам стоит ждать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его мнению, рост числа заболевших может начаться в октябре. Зверев отметил, что циркуляция всех распираторных заболеваний начинается в осенне-зимний период, коронавирус не исключение.

Говоря о возможной опасности новой линии «омикрон»-штамма EG.5, именуемого «эрис», эксперт предположил, что «особенно бояться» тут нечего, поскольку эта версия мало отличается от предыдущих.