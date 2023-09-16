В Госдуме отказались вводить масочный режим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масочный режим на фоне роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ не будет вводиться в Госдуме, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента. 16 сентября в Доме правительства сообщили о введении масочного режима из-за распространения коронавируса.

В Госдуме масочный режим вводиться не будет, — заявили в парламенте.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не планируют усиливать меры по борьбе с COVID-19, однако проводится мониторинг роста заболеваемости по стране. Он подчеркнул, что нужно ждать дальнейшие рекомендации специалистов.

В московских детских садах и школах ранее отказались отменять так называемый утренний фильтр, несмотря на окончание пандемии. Столичные учреждения продолжают соблюдать меры санитарной безопасности — в помещениях проводится уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а детям утром измеряют температуру.

В департаменте образования уточнили, что детские сады и школы обеспечивают всеми необходимым средствами индивидуальной защиты. Работники пищеблока обязаны соблюдать масочный и перчаточный режим. От этих мер также не освобождены охранный и технический персонал.