Песков рассказал об антиковидных мерах на фоне роста заболеваемости Песков: в Кремле пока не планируют усиливать антиковидные меры

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Кремле пока не планируют усиливать меры по борьбе с COVID-19, однако проводится мониторинг роста заболеваемости по стране, заявил Telegram-каналу SHOT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что нужно ждать дальнейшие рекомендации специалистов.

Пока сигналов на этот счет от наших медиков не было. Но заболеваемость растет. Будем внимательно следить и ждать рекомендаций специалистов, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что масочный режим будет вновь введен в Доме правительства. Причиной называется распространение COVID-19. Также принято решение сократить число посетителей и личных контактов между сотрудниками.

В московских детских садах и школах ранее отказались отменять так называемый утренний фильтр, несмотря на окончание пандемии. Столичные учреждения продолжают соблюдать меры санитарной безопасности — в помещениях проводится уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а детям утром измеряют температуру.

В департаменте образования уточнили, что детские сады и школы обеспечивают всеми необходимым средствами индивидуальной защиты. Работники пищеблока обязаны соблюдать масочный и перчаточный режим. От этих мер также не освобождены охранный и технический персонал.