Обучает «Вагнер»: что за отряды самообороны созданы в РФ, дают ли им оружие Источник, близкий к командованию подобного подразделения, рассказал NEWS.ru об их работе

Фото: t.me/vvgladkov

Приграничные регионы России каждый день подвергаются атакам со стороны ВСУ. В связи с этим остро встал вопрос об усилении охраны госграниц и защиты жителей. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что с ноября прошлого года в регионе действуют семь отрядов самообороны. По его словам, батальоны готовы к бою, у них есть форма и снаряжение. В области, по словам источника NEWS.ru, отряды называют ополчением, а тренируют их бойцы ЧВК «Вагнер». Сейчас местные власти ищут законные способы для их вооружения. Аналогичные подразделение созданы в Курской и Брянской областях. Что такое отряды самообороны, кто в них входит и выдадут ли им оружие — в материале NEWS.ru.

Какую роль должны выполнять отряды самообороны

«У нас они есть. Почти три тысячи человек, семь батальонов вдоль границы. Тренируются с ноября прошлого года. Уже боеспособные единицы, одеты в форму, предоставлено снаряжение. Единственное, что в соответствии с действующим законодательством не решен пока вопрос с оружием», — рассказал губернатор Гладков, отвечая на вопрос во время прямого эфира «Десять вопросов губернатору» во «ВКонтакте».

Спустя день после его заявления свое предложение по защите границ выдвинул глава комитета по обороне Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов. По его мнению, необходимо создать единую структуру для всех силовых ведомств, которые будут заниматься обороной приграничных территорий.

«То есть создается объединенный штаб, и ему подчиняются все силовики, все структуры, которые есть на территории. Он самодостаточен, у него есть все необходимые силы и средства для того, чтобы реагировать на какие-то события. Вот такие структуры сейчас нужны», — заявил он.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru, что подобные формирования уже существовали в современной истории России. Он привел в пример отряды, которые действовали в Дагестане в 1990-х годах.

«Когда Дагестан формировал оборону против чеченцев (в период, когда Чеченская Республика не контролировалась федеральными силами. — NEWS.ru), там были казачьи формирования, которые участвовали в чеченской кампании на стороне российской армии», — сказал он.

Фото: t.me/vvgladkov

Как отряды самообороны могут приобрести легальный статус

По мнению Матвийчука, отрядам самообороны необходимо придать правовой статус: изменения стоит внести в закон «Об обороне».

«Я думаю, им надо придавать какое-то законодательное формирование типа военных казачьих формирований, чтобы они имели своего командира, расписание тренировок и могли выступить, оказать оборону. Думаю, нужны изменения в законодательство, в закон „Об обороне“. Там есть понятие „регулярное формирование“. Наверное, мы должны будем видеть эту формулировку — „вооружённое формирование, составленное из жителей местной самообороны“», — предполагает он.

Это в том числе позволит выдать участникам самообороны оружие.

Какое оружие могут дать отрядам самообороны в приграничных районах

«Должно быть предусмотрено, во-первых, владение оружием, его хранение. Необязательно, чтобы это было боевое, это может быть усовершенствованное огнестрельное или охотничье оружие. И я думаю, что самое главное — это действительно право на проведение оружия в целях самообороны», — считает эксперт.

Как контролировать батальоны

Матвийчук назвал контроль над отрядами самообороны важным моментом. В противном случае они, по мнению специалиста, могут стать неконтролируемыми вооруженными формированиями.

«[Благодаря приданию официального статуса] будет контрольный учёт, это будет именной список, это создание статуса, это командир, десяток командиров, отрядов, которые будут подчиняться определённым поселковым администрациям, то есть самоуправление должно будет подниматься на новую административную высоту», — рассуждает он.

Также эксперт уверен, что на данный момент не стоит сравнивать белгородские отряды самообороны с теробороной, которая действует на Украине. Главное отличие в том, что отрядам на Украине придан статус воинских формирований резерва армии, а у отрядов самообороны в Белгороде нет никакого статуса — «ни в Росгвардии, ни в полиции, ни в армии».

Основатель портала Military Russia.ru Дмитрий Корнев в разговоре с NEWS.ru предположил, что эти отряды можно вывести из «серой» зоны, если присоединить их к структуре какого-либо ведомства, например Минобороны.

«Если для этих отрядов в текущем законодательном поле не будет принято никаких новых законов и постановлений, то есть только один вариант — это ввести эти отряды в структуру Министерства обороны, Росгвардии либо ещё какого-то ведомства, которое могло бы их взять под своё крыло. Тогда появляются законные основания для выдачи оружия», — говорит он.

Если отряды войдут в структуру Минобороны, то, вероятно, с ними заключат соответствующие контракты.

«Теоретически Министерство обороны может выделить определённый штат контрактников, заказ, если можно так выразиться, и оформить желающих по контракту, сформировать часть и выдать оружие, назначить командиров, обеспечить подготовку», — считает Корнев.

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

Новые «ополченцы» тренируются с ЧВК «Вагнер»

В Белгородской области эти отряды называют ополчением. Источник, близкий к командованию одного из батальонов самообороны, рассказал NEWS.ru, что на данный момент отряды занимаются подготовкой и обучением. Формирования состоят из простых жителей области, которые по будням продолжают жить обычной жизнью, а в выходные ездят на тренировки.

«Обучение проводят профессионально как бойцы ЧВК „Вагнер“, так и обычные офицеры. Ребята вступают в ряды самообороны из чувства патриотизма — хотят защищать родину. Ходят на стрельбище, периодически выезжают на базы ЧВК „Вагнер“ для обучения. Снаряжение выдают в полном объеме», — подчеркнул он.

По словам источника, вопрос с вооружением отрядов решается. «Как только ополчение будет востребовано для задач, всё им выдадут», — утверждает он.

По информации собеседника NEWS.ru, отряды самообороны планируется привлечь к выполнению штурмовых и разведывательных задач, а также к управлению беспилотными аппаратами.

Вопрос о защите приграничных территорий встал остро после проникновения в Белгородскую область группы украинских диверсантов 22 мая. На их ликвидацию были направлены российские вооруженные силы вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. На территории региона объявили режим контртеррористической операции (КТО), который действовал в течение суток, пока группа не была ликвидирована. Ответственность за атаку взяли на себя Легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» (террористические организации, запрещенные в РФ).

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