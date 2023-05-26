В России предложили создать единый штаб по охране границы с Украиной РБК: депутат Картаполов предложил создать единый штаб по охране границы с Украиной

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, предложил создать единый штаб для охраны границы с Украиной, сообщает РБК. Картаполов указал, что хотя в Белгородской области, которая была подвержена атаке диверсантов, есть достаточное количество представителей силовых ведомств, они не объединены в единую структуру или систему.

На мой взгляд, у нас был очень полезный исторический опыт, когда во время проведения антитеррористических операций на Северном Кавказе была создана структура, которая называлась Объединенная группировка войск. То есть создается объединенный штаб, и ему подчиняются все силовики, все структуры, которые есть на территории. Он самодостаточен, у него есть все необходимые силы и средства, для того чтобы реагировать на какие-то события. Вот такие структуры сейчас нужны, — пояснил Картаполов.

Он также подчеркнул, что его предложение направлено на усиление координации и управления между различными службами для повышения эффективности защиты границ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о создании семи батальонов территориальной обороны вдоль границ с Украиной. По его словам, общая численность отрядов составила около трех тысяч человек.

Гладков отметил, что сейчас власти региона ищут законное основание для вооружения бойцов теоробороны, чтобы в случае необходимости они были готовы дать отпор противнику. Губернатор добавил, что считает такие меры правильными, но подчеркнул, что нужно действовать в рамках закона.