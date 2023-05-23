Режим КТО отменен в Белгородской области Гладков заявил об отмене режима КТО в Белгородской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене режима контртеррористической операции на территории региона. По его словам, такое решение принято в связи с ликвидацией угрозы безопасности населению. Режим КТО был введен 22 мая, когда на территорию Грайворонского района зашла группа украинских диверсантов.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона «О противодействии терроризму» и в связи с ликвидацией угрозы безопасности граждан руководителем оперативного штаба в Белгородской области — начальником Управления ФСБ России по Белгородской области принято решение об окончании КТО и отмене правового режима КТО на территории области, — говорится в заявлении.

В ходе контртеррористической операции в Белгородской области ударами авиации и артиллерии, а также силами подразделений прикрытия госграницы была блокирована и разгромлена вооруженная группа украинских диверсантов, напавших на Грайворонский округ, остатки которых были отброшены на территорию Украины, где им нанесли поражение до полной ликвидации, заявили в оперштабе. По данным Минобороны РФ, российскими войсками было уничтожено свыше 70 украинских боевиков, а также четыре бронемашины и пять пикапов. СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей, покушении на убийство, умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

В ходе обследования места преступления обнаружены и изъяты использовавшиеся ДРГ транспортные средства, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы. Взрывотехниками осуществлено разминирование территории от штатных и самодельных взрывных устройств. <...> Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей нападавших и всех обстоятельств произошедшего, — указано в сообщении.

В результате действий ДРГ ранения различной степени тяжести получили 13 мирных жителей, при этом в ходе организованного местными властями переезда в безопасное место от сердечной недостаточности скончалась женщина 1941 года рождения. В местах временного размещения эвакуированным жителям оказывают всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

Режим КТО ввели в Белгородской области 22 мая. Губернатор сообщал, что в целях обеспечения безопасности граждан в регионе устанавливаются специальные меры и временные ограничения, предусматривающие усиление контроля.