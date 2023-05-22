Идут бои, Путин в курсе: что известно о прорыве диверсантов под Белгородом Украинские диверсанты проникли в Белгородскую область. Им противостоят Вооруженные силы РФ, погранслужба, Росгвардия и ФСБ

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Днем 22 мая на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла группа украинских диверсантов. По данным Telegram-канала Shot, в районе села Козинка насчитывается 80 диверсантов. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. В МВД Белгородской области ввели план «Эдельвейс», на территории региона объявлен режим КТО. Об инциденте доложили президенту России Владимиру Путину. Новые подробности попытки прорыва ДРГ под Белгородом — в материале NEWS.ru.

Когда ДРГ проникла в Белгородскую область

Telegram-канал Shot сообщил днем 22 мая об «ожесточенном бое с украинской ДРГ на границе Белгородской области у деревни Дроновка». Источник канала добавил, что «с обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечены несколько дронов, работает ПВО». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил факт атаки ДРГ.

«На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал он.

Telegram-канал «Рыбарь» со ссылкой на свои источники сообщил, что со стороны Украины в Белгородскую область якобы вошли два танка, один БТР и девять бронированных машин. По данным авторов канала, на определенном этапе диверсанты дошли пешком до Глотовского Дома культуры, над Белгородом были замечены ударные вертолеты Ми-28 в сопровождении транспортных Ми-8. По данным Shot, всего в районе села Козинка насчитывается 80 диверсантов. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Shot cообщил, что ВС РФ массированным огнем отогнали от рубежей танк и несколько единиц техники. По информации канала, в районе Козинки сбит беспилотник. Shot сообщает о потерях со стороны ВСУ.

Кто в составе ДРГ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Белгородскую область зашла ДРГ. По его словам, под Белгородом находятся бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Идет ли эвакуация жителей

Shot сообщает, что из-за попытки прорыва украинских диверсантов жителей Козинки эвакуируют. Местная жительница рассказала, что в находящемся рядом городе Грайвороне слышны взрывы. По данным Telegram-канала Mash, всего там проживает около 1,5 тысячи человек, больше половины уже покинули село своими силами.

Вечером 22 мая губернатор Гладков подтвердил, что идет эвакуация из Грайворонского городского округа, власти помогают местным жителям покинуть район и гарантируют сохранность имущества в оставленных домах.

Что известно о пострадавших

Telegram-канал Mash заявил, что в результате попытки прорыва ДРГ частично разрушены пограничный пункт, несколько частных домов в Козинке, в том числе продуктовый магазин. Губернатор Гладков в своем Telegram-канале заявил, что при обстреле города Грайворон пострадали двое мужчин и одна женщина. Их в состоянии средней степени тяжести госпитализировали с осколочными ранениями. К вечеру 22 мая глава региона сообщил о восьми пострадавших.

Гладков отметил, что снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также есть попадание в здание администрации.

«В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего он загорелся. Также есть пострадавшая женщина с ранением руки, помощь оказана на месте. Информация по разрушениям уточняется», — написал Гладков.

По данным Mash, при обстреле здания администрации Грайворона пострадали сотрудник МЧС и замглавы администрации.

Shot со ссылкой на свои источники сообщил, что убито 39 диверсантов, несколько человек взято в плен. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как полиция разыскивает диверсантов

В МВД Белгородской области введен план «Эдельвейс», в регионе объявлен общий сбор сотрудников во всех отделах полиции. По информации Baza, правоохранительные органы разыскивают два автомобиля, на которых могут скрываться диверсанты. Речь идет о серебристом Geely и белой Оке.

Реакция Кремля на события под Белгородом

Президенту России Владимиру Путину сообщили о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сообщил, что российские силы уничтожают диверсантов и выдавливают их с территории страны.

«Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ — верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно», — сказал Песков.

Представитель Кремля утверждает, что целью захода украинских диверсантов на территорию Белгородской области является отвлечение внимания от потери ВСУ Артемовска, таким образом Киев хочет снизить эффект от собственных неудач на фронте.

«Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от Бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска», — добавил Песков.

Зачем Гладков объявил режим КТО в Белгородской области

Вечером 22 мая губернатор Гладков сообщил, что в целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения.

«Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества», — пояснил руководитель региона.

В каких регионах зафиксирована активность украинских диверсантов

Telegram-канал SHOT со ссылкой на анонимный источник сообщает, что накануне пограничники в Курской области сбили один беспилотник с помощью антидронового ружья, второй врезался в сетку ограждения и взорвался. По данным канала, БПЛА летели в сторону Глушковского района. Минобороны эту информацию пока не комментировало.

В Новотроицке Оренбургской области ФСБ задержала россиянина 1997 года рождения, который «по указанию украинских спецслужб готовил поджог на ж/д станции и в здании военкомата». По информации РИА Новости, молодой человек «планировал затем перейти на сторону ВСУ». У него нашли «компоненты для изготовления бомбы, также обнаружена переписка в Telegram с украинскими спецслужбами». ТАСС уточнил, что задержанный, по версии силовиков, хотел поджечь шкаф релейной защиты и автоматики на железнодорожной станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги, военкомат Орска и отдел ФСБ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки 31 раз был обстрелян Волоконовский район. Во всех населенных пунктах обошлось без пострадавших. По словам Гладкова, село Головчино в Грайворонском городском округе «дважды попало под обстрел ВСУ». Взрывные устройства в обоих случаях были сброшены с квадрокоптеров на здание сельской администрации и линию электропередачи. Электричество вновь появилось в муниципалитете к 04:45, а пожар потушили «ближе к часу ночи».