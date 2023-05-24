«Он не спит»: Гладков пришел бороться с ковидом, а обороняется от атак ВСУ Что известно о губернаторе Белгородчины, почему его называют современным Хрущевым, как руководитель приграничной территории справляется с защитой

Фото: vk.com/gladkov_vv

Вячеслав Гладков

Изначально задачей Вячеслава Гладкова на посту губернатора Белгородской области, который он занял в 2020 году, была борьба с пандемией коронавируса. Сейчас глава региона оказался фактически на передовой отражения атак ВСУ: больше года Белгородчина подвергается обстрелам и ударам с дронов. Накануне здесь была разгромлена группа украинских диверсантов. Что известно о карьере Гладкова, почему его называют современным Хрущевым, как руководитель приграничной территории справляется с защитой жителей — в материале NEWS.ru.

«Ничто не предвещало плохого»

Инаугурация избранного губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова состоялась в сентябре 2021-го, до этого он почти год возглавлял регион с приставкой «врио».

Тогда на торжественной церемонии в Белгородской государственной филармонии Гладков публично заявил, что «область действительно находится на высочайшем уровне своего развития, и есть чем гордиться — высочайшими достижениями в экономике, социальной сфере».

Присутствовавший на мероприятии полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев указал и на существующие проблемы, требующие решения. К числу таковых он, в частности, отнес вопрос демографии.

Фото: vk.com/gladkov_vv Вячеслав Гладков

«В тот момент ничего не предвещало плохого, — рассказывает NEWS.ru источник в администрации Белгородской области. — Новый губернатор сначала активно боролся с коронавирусом, а затем намеревался вплотную заняться промышленным потенциалом вполне благополучного региона. Однако получилось почти по Грибоедову: „Шел в комнату, попал в другую“».

Чего ждали от Гладкова

В регионе многие ждали от Гладкова перемен. Белгородчиной на протяжении 27 лет управлял «последний из могикан» — Евгений Савченко. Однако Гладков не стал преемником Савченко. Бывший глава региона, комментируя назначение Гладкова, заявил, что «ранее не был с ним знаком, впервые о нем услышал». Савченко также подчеркнул, что «Гладкову предстоит хорошо вписаться в действующую проблематику региона, ужиться с действующим составом правительства области, гармонизировать ситуацию и продолжить созидательные дела, которыми всегда отличалась Белгородская область».

«Тогда даже трудно было предположить, что о демографии и всяческом созидании придется забыть. В феврале 2022 года мир перевернулся, перевернулась и жизнь у Вячеслава Гладкова. Самым главным везунчиком в этой истории, как ни парадоксально звучит, оказался Савченко (экс-губернатор Белгородской области. — NEWS.ru). Он вовремя ушел, хотя, как говорят, сильно переживал», — рассказал NEWS.ru пожелавший сохранить анонимность политолог, знакомый с белгородским губернатором.

Фото: shutterstock.com Вид на столицу области — Белгород

Источник NEWS.ru также сообщил, что Гладкову давно обещали губернаторский пост. Согласно одному из обсуждаемых вариантов, планировалось, что Гладков может стать врио губернатора Пензенской области, но главе этого региона Ивану Белозерцеву удалось получить согласование на второй срок.

Затем появился другой сценарий — белгородский. «Тогда Гладкову, который до этого был на хорошем счету у федеральной власти, предложили приехать в Белгород. Это не глушь, не Пенза. Говорят, ему обещали спокойную работу в высокоразвитом регионе», — добавил собеседник NEWS.ru.

После назначения Вячеслав Гладков заявил, что «пока приехал один» и «ждать кадровой революции не надо», назвав первоочередными задачами борьбу с коронавирусной инфекцией, повышение доходов белгородцев и выполнение национальных проектов.

Что известно о карьере и принципиальности Гладкова

Вячеслав Гладков родился в 1969 года в селе Кучки Пензенской области. В середине 1990-х он окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «экономист». Позднее получил дополнительное образование, завершив обучение в Пензенском государственном университете по специальности «муниципальное управление». В 2012 году Гладков защитил кандидатскую диссертацию на тему «Формирование и развитие региональных сельскохозяйственных кооперативных рынков». Кроме того, Гладков — один из выпускников «школы губернаторов», программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

Фото: vk.com/gladkov_vv Вячеслав Гладков

Трудовую деятельность он начал в Пензенском управлении строительства. В 2000 году перешел на государственную службу и последующие 16 лет проработал в администрации закрытого города Заречного, в том числе и на позиции градоначальника. Тогда же он запомнился своей принципиальностью.

Так, осенью 2015 года стало известно о подготовке проекта указа президента России о снятии статуса закрытого административно-территориального образования с шести городов, в том числе и с «города атомщиков» Заречного. Реакция Гладкова не заставила себя долго ждать. Он заявил, что «этого категорически делать нельзя», и сумел пролоббировать сохранение статуса ЗАТО со всеми его многочисленными льготами.

Почему Гладкова называли «цветочным мэром»

Вячеслав Гладков — современный Никита Хрущев, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал руководитель Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров.

«Классический „выдвиженец“, при этом человек со своими идеями и „прожектами“, иногда весьма эксцентричными. В своем родном регионе — Пензенской области — Гладков был известен как „цветочный мэр“. Свой начальный политический капитал Гладков сколотил в закрытом городе Заречном, который он решил превратить в город-сад», — говорит Самодуров.

По его словам, это был «примерно такой же прорывной проект, как кукуруза у Хрущева».

«Гладков выдал активным горожанам чернозем и заборчики для цветников. Потом он начал ездить по фестивалям садов и цветов, в том числе международным, и „перенимать опыт“. Там российских мэров вообще никогда не видели, поэтому Гладков сразу стал звездой и его полюбили даже французские и итальянские мастера ландшафтного дизайна. За несколько лет Заречный превратился буквально в город-сад на зависть всем соседним регионам», — вспоминает Самодуров.

Фото: vk.com/gladkov_vv Вячеслав Гладков

Один из пензенских политиков, знавший Гладкова, предположил в разговоре с NEWS.ru, что тот «вряд ли мечтал о судьбе „военного губернатора“».

«Многие считают, что Вячеслав Владимирович воспринял работу на Белгородчине как подарок судьбы: спокойный регион, природа хорошая. Поработаешь там лет 10 — и можно на пенсию уходить с чистой совестью», — пояснил собеседник.

«В Севастополе после ухода Гладкова буквально перекрестились»

Белгородской карьере Гладкова предшествовала работа в Севастополе и Ставропольском крае. С сентября 2016-го по конец марта 2018 года он занимал должность заместителя губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по внутренней политике. Тогда «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщал, что Гладков был направлен в Севастополь для решения двух задач: обеспечить избрание Дмитрия Овсянникова (на тот момент врио, избран на прямых выборах в сентябре 2017 года) и провести выборы президента (Владимир Путин получил 90,19% при явке чуть выше 70%).

По словам политолога Вадима Самодурова, когда Гладков ушел с этой должности, «в Севастополе все буквально перекрестились». Затем он работал на Ставрополье. Однако в этом регионе его сопровождали протестная повестка и неудачи — «Единая Россия» проиграла выборы в двух крупных муниципалитетах.

18 ноября 2020 года указом президента России Гладков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.

«Он, по сути, сейчас защитник всего региона»

Вячеслав Гладков — один из самых эффективных вице-губернаторов по внутренней политике, очень адекватный и трудоспособный человек с сильным внутренним стержнем. Так его в разговоре с NEWS.ru охарактеризовал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Мы видим, что сегодня на своей работе Гладков демонстрирует максимальную открытость, эмпатию, готовность помогать. Я слышал мнение и с ним согласен, что его посылали в регион под другие задачи. Однако сейчас мы наблюдаем, что он достаточно быстро перестроился. Думаю, что из всех глав приграничных регионов он справляется лучше всех», — пояснил Минченко.

При этом политолог обратил внимание на то, что существует ряд направлений, где от губернатора зависит очень немного — в частности, это касается силовой составляющей.

Фото: t.me/vvgladkov

«Предъявлять в этой части претензии Гладкову по меньшей мере нелепо. Это выглядит как попытка валить с больной головы на здоровую», — подчеркнул Минченко. Судя по всему, именно в этом разрезе и следует рассматривать прозвучавшее в общении с местными жителями накануне резонансное заявление белгородского губернатора о том, что у него «еще больше вопросов к Минобороны, чем у вас».

Гладков не просто справляется со своими обязанностями — он делает больше того, что должен, пояснил в разговоре c NEWS.ru главный редактор Telegram-канала «Белгород № 1» Владимир Корнев.

«Во-первых, ситуация этого требует, во-вторых, у него есть понимание, как в такой супернепростой ситуации действовать. Чувствует, какой запрос есть у людей, как с ними постоянно быть на связи. Мне кажется, он более чем справляется — я это вижу по тем позитивным комментариям, которые приходят нам в предложку», — рассказал Корнев.

Он обратил внимание, что жители Белгорода и области привыкли получать информацию исключительно из аккаунтов губернатора в соцсетях, и «все ждут эту информацию».

Фото: t.me/vvgladkov

«Не потому, что другой нет, просто губернатору доверяют реально. Он такой сейчас, что ли, представитель Белгородчины и белгородского народа перед всей страной и даже всем миром. По сути, такой защитник», — признался Корнев.

Однако Гладков, вероятно, «никогда не думал, что ему придется руководить регионом, находящимся фактически на линии фронта и подвергающимся террористическим атакам и атакам диверсионно-разведывательных групп», считает политолог Вадим Самодуров.

Фото: t.me/vvgladkov

«Но у Гладкова нет выбора, особенно сейчас. И он честно пытается исполнять свою роль — теперь уже роль губернатора региона, в котором проводилась контртеррористическая операция. И у него не без проблем, но получается даже это. Гладков считает, что нет каких-то невыполнимых задач и нерешаемых проблем, и подходит к этому, особо не мудрствуя. Надо из провинциального приволжского города Версаль сделать — пожалуйста; нужно начать выполнять задачи в режиме чрезвычайной ситуации — ну что поделать, придется заниматься», — считает Самодуров.

Надо признать, что в Белгороде завершились все политические распри — не до этого. Источник NEWS.ru из белгородского окружения Гладкова на вопрос о возможных дальнейших планах белгородского губернатора ответил, что «шеф в первую очередь хочет поспать хоть несколько часов». О том, что Гладков давно не спит, в Белгородской области знают уже все.

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