«Было страшно, летали дроны»: что рассказали жители о ДРГ под Белгородом Больше 550 жителей Грайворонского округа Белгородской области, эвакуированных после атаки украинской ДРГ, остаются в пунктах временного размещения

Фото: t.me/vvgladkov

Днем 22 мая в село Козинка Грайворонского района проникла группа украинских диверсантов. На их ликвидацию были направлены российские вооруженные силы вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. На территории региона был объявлен режим контртеррористической операции (КТО), который действовал в течение суток, пока не была ликвидирована ДРГ. На данный момент в пунктах временного размещения остаются более 550 эвакуированных жителей, в регионе еще ведется зачистка. Что рассказывают о нападении ДРГ очевидцы — в материале NEWS.ru

Как проходила эвакуация

Сразу несколько районов Белгородской области подверглись массированным минометным ударам. В Грайворонском районе в результате интенсивного обстрела было ранено 12 гражданских. Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что повреждены 29 частных жилых домов и три машины. 24 мая стало известно, что девять человек остаются в больнице, трое из них находятся в реанимации.

По словам Гладкова, в девяти посёлках Грайворонского округа, жителей которых эвакуировали, до сих пор проводятся зачистки. Людей перевезли в пункты временного размещения в Старом Осколе, а также в посёлках Яковлевского округа и Ивнянского района. Начальник департамента администрации Старооскольского городского округа Ольга Филонова рассказала РИА Новости, что местные жители Грайворонского района «проживают в комфортных условиях, им организовано трехразовое питание».

Фото: t.me/vvgladkov

Что говорят местные жители об атаке ДРГ

Анастасия из села Гора-Подол рассказала РИА Новости, что уехала 22 мая около семи часов вечера: «Я вернулась с работы, нас отпустили около часа дня. Тогда было уже более-менее спокойно, а до этого были страшные взрывы. Я созванивалась с родителями, пока они были на связи. Света у нас не было и до сих пор нет. И страшно было. Я не видела их (украинских диверсантов), они были подальше от нас. Видели наших военных, которые внушали нам доверие и веру, что все будет хорошо. В семь часов приехала в город (Грайворон). Условия размещения отличные и отношение тоже очень хорошее».

Фото: t.me/vvgladkov

Другая жительница Гора-Подола Наталья Михайловна сообщила, что обстрелы начались с 9 утра: «Стреляли со всех сторон. Было очень страшно. Летали дроны над головой. Мы спускались в погреб. Потом мы услышали сирену. Через какое-то время увидели машину, и из нее начали говорить, что началась эвакуация. Люди из машины просили пойти в школу. Мы заходим, а по нам начали стрелять. Прямо по администрации. Ранило двух мужчин. Потом нас увезли в пункт временного размещения».Наталья Михайловна добавила, что сейчас находится в ПВР в посёлке Горьковский: «Я пришла на работу. Потом услышала, как летят украинские „Грады“. Мы всё слышали. У нас расстояние от границы меньше километра. Нас отпустили домой, а потом работники сельсовета оповестили об эвакуации. Паники не было, когда нас забирали, прошло все хорошо. Некоторые уехали, а некоторые не могли бросить работу и хозяйство. Все это время стреляли».

Фото: t.me/vvgladkov

Еще одна местная женщина из Гора-Подола отметила, что услышала сирену и поняла, что это сигнал к эвакуации: «У меня дочка с инвалидностью. И еще одна маленькая девочка есть, ей 11 лет. И я за них больше всего переживала. Мы отправились на пункт сбора. Сели в „Газель“. Перед нами обстреляли машину. Ранило двух человек. Мы все это видели. Им оказали помощь. Меня колотило. Приехали сюда — в пункт временного размещения — в час ночи. Испуганные, замученные приехали. Бросили все живое дома: попугаев, курочек, уток, восемь котов и двух собак. Мы думали до последнего, что все обойдется, но такое было, что не описать словами. Не дай Бог вам подобное увидеть».

Кто взял на себя ответственность за диверсию в Белгородской области

Легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» (террористические организации, запрещенные в РФ) взяли на себя ответственность за атаку. Эти формирования состоят из граждан России националистических взглядов, которые сражаются на стороне Украины. В Кремле заявили, что считают группу диверсантов, напавших на Белгородскую область, «украинскими боевиками, а не русскими диверсантами». Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

СК РФ возбудил уголовное дело по шести статьям по факту нападения украинской ДРГ на Белгородскую область. В том числе по 205 УК РФ «Террористический акт», 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», 105 УК РФ «Покушение на убийство». Украинских диверсантов могут привлечь к уголовной ответственности по статьям 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ». Сотрудники СК РФ проводят следственно-оперативные мероприятия, устанавливают личности участников нападения и все обстоятельства случившегося.