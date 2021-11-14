Названы самые опасные при аварии марки автомобилей

Несмотря на технологический прогресс, автопроизводители до сих пор выпускают машины, набирающие не больше трёх звёзд в тестах на безопасность в ДТП. При этом главным фактором выживаемости водителя и пассажиров является пристёгнутый ремень безопасности. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал автомобильный эксперт Михаил Горбачёв.

По словам Горбачёва, машина не «держится за дорогу шинами», следует вовремя переобувать сезонную резину. Зимой глубина протектора должна быть не менее 4 мм, а летом — более 1,6 мм.

Эксперт отметил, что безопасность некоторых авто до сих оставляет желать лучшего.

Сегодня выпускаемые автомобили, конечно, безопаснее, чем десять, тем более двадцать лет назад, но тем не менее некоторые автопроизводители до сих пор выпускают автомобили, с трудом набирающие три звезды в краш-тестах. Это, например, собранный в Индии Ford Ka или ретрохетчбэк Fiat 500, — сказал специалист.

По словам собеседника агентства, из 472 протестированных моделей всего 20 получили в тестах две звезды и ниже.

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