Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери В Твери фура врезалась в легковую машину из-за выбежавшей на дорогу девочки

В Твери большегруз врезался в машину такси из-за выбежавшей на дорогу маленькой девочки, сообщил Telegram-канал «112». Пострадали водитель и пассажирка легковушки.

Канал отметил, что грузовик ехал по улице Спартака в сторону площади Капошвара. В районе дома № 19 на дорогу внезапно выбежала девочка. Чтобы не сбить ребенка, водитель фуры решил повернуть налево и врезался в машину такси, которая двигалась по противоположной полосе.

Ранее в Новосибирске женщина 1957 года рождения выпала на дорогу во время движения автобуса. ДТП произошло на территории Кировского района. За рулем автобуса марки «НефАЗ» в момент происшествия находился водитель 1975 года рождения.

Всего в общественном транспорте находились 15 человек. У пострадавшей диагностировали травму головного мозга. Сотрудники дорожной полиции начали выяснять все обстоятельства аварии.

До этого трое человек, включая двух детей, получили травмы в результате ДТП на трассе М-4 «Дон». Автомобиль «Газель» оказался зажат между двумя грузовиками.