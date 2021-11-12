Автомобилистам раскрыли главные схемы обмана в автосервисе

Недобросовестные станции технического обслуживания (СТО) способны ухудшать сервис и завышать цены за обслуживание автомобиля. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский.
По словам эксперта, порой мошенническая схема
Эксперт рекомендует искать надёжный, качественный и добросовестный сервис по отзывам и проверять по внешнему вижу сотрудников, а также по тому, как организован процесс работы.
Ранее стало известно, что Минюст подготовил для российских автомобилистов новые штрафы.