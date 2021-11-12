Автомобилистам раскрыли главные схемы обмана в автосервисе

Недобросовестные станции технического обслуживания (СТО) способны ухудшать сервис и завышать цены за обслуживание автомобиля. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский.

По словам эксперта, порой мошенническая схема включается ещё до того, как автомобиль поступил в автосервис. Сломавшийся посреди дороги автомобиль эвакуаторы могут отвезти в нужный им СТО. В этом сервисе сотрудники могут преувеличить масштаб повреждений, в связи с чем так же будет увеличен список необходимых работ. А в ходе выполнения работ не исключено использование некачественных запчастей и жидкостей.

Эксперт рекомендует искать надёжный, качественный и добросовестный сервис по отзывам и проверять по внешнему вижу сотрудников, а также по тому, как организован процесс работы.

Ранее стало известно, что Минюст подготовил для российских автомобилистов новые штрафы.