Названы признаки поддельного полиса ОСАГО

https://static.news.ru/photo/3c7d375c-d5d3-11e9-b7d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Слишком низкая цена и исключительно удалённое общение с поставщиком услуги может являться признаком поддельного полиса ОСАГО. Об этом рассказал заместитель генерального директора СК «Макс» Виктор Алексеев.

В интервью агентству ПРАЙМ Алексеев пояснил , что слишком низкая цена за полис ОСАГО является главным признаком того, что он может оказаться поддельным. Именно возможностью заплатить ниже рыночной цены мошенники привлекают потребителей.

Надо иметь в виду, что ответы на ваши вопросы: «Почему так дёшево?» у них заранее подготовлены. Это и якобы сниженный специально для них базовый тариф, и использование для снижения стоимости части своего вознаграждения от страховщика, — отметил эксперт.

Ещё одним признаком того, что человеку предлагают подделку, является исключительно удалённое общение с продавцом услуги. При этом звонок в страховую компанию и даже посещение её сайта покажет, что реальная стоимость услуги гораздо выше, а тот, кто пытается продать дешёвку, является мошенником без доверенности и лицензии.

При этом самым простым способом проверить полис на подлинность является посещение сайта РСА. В разделе проверки узнать всю необходимую информацию можно по номеру полиса или госномеру автомобиля.

Подобная проверка, по словам Алексеева, помогает выяснить самые неожиданные вещи. Так, например, бланк полиса может оказаться подлинным, однако в базе РСА по нему может проходить не дорогой автомобиль, а трактор. При этом разницу в страховых суммах мошенник кладёт себе в карман.

Ранее стало известно о появлении новых схем мошенничества в России после изменения процедуры техосмотра. В частности, водителям предлагается удалённое проведение проверки авто. Об этом писал NEWS.ru.