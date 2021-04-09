Названы новые схемы мошенничества при техосмотре

https://static.news.ru/photo/de32b43a-999c-11eb-bf1e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые схемы мошенничества появились в России после изменения процедуры техосмотра. Водителям предлагается удалённое проведение проверки авто.

Поводом для этого стали новые множественные нормы и правила по техосмотру. И автомобилисты столкнулись с определёнными трудностями. Так, стало невозможно купить диагностическую карту, так как она оформляется электронно в ЕАИСТО.

А процедуру проведения техосмотра теперь необходимо снимать на камеру. Мошенники при предложении удалённо провести проверку, вставляют фото машин в снимки с пунктов проведения с помощью фотошопа, указывают координаты и убеждают, что внесли данные в систему, сообщает Autonews.

При этом одни просят заехать на сервис для того, чтобы сфоткать машину, другие же просто просят прислать фото чистой машины. Автовладельцам надо знать, что любые предложения оформить диагностическую карту удалённо уже говорят о мошенничестве.

Реальные ПТО не станут предлагать «удалёнку», так как за это можно получить огромные штрафы в несколько сотен тысяч рублей. И перед визитом на сайт специалисты советуют проверять пункты техосмотра через сайт Российского союза автостраховщиков, где есть список всех аккредитованных пунктов с действующими сертификатами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автоэксперт Владимир Сажин заявил, что решение продлить действующий порядок техосмотра в России до 1 октября 2021 года может быть вызвано неготовностью станций технического осмотра к введению новых правил.