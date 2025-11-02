Названа дата первого полета прототипа «Байкала» с российским двигателем Полет прототипа «Байкала» с российским двигателем намечен на конец 2025 года

Первый полет прототипа самолета «Байкал» с отечественным двигателем и винтом запланирован на конец 2025 года, заявили в пресс-службе Росавиации. По информации ведомства, получение всех необходимых сертификатов ожидается в 2026 году.

Сертификация двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 намечена на первый квартал 2026 года. Первый полет прототипа «Байкала» с ними должен состояться до конца этого года, — говорится в сообщении.

Девятиместный самолет, разработанный компанией «Байкал-Инжиниринг» по контракту с Минпромторгом РФ, должен заменить кукурузник Ан-2. Уточняется, что воздушное судно предназначено для таких регионов, как Сибирь и Дальний Восток.

Ранее легкий многоцелевой самолет ЛМС-192 «Освей» с российскими двигателями ВК-800 подали на сертификацию в Росавиацию и Авиарегистр РФ. Макетная комиссия была успешно пройдена, а получение документа запланировано на 2029 год.

До этого Объединенная авиастроительная корпорация и индийская Hindustan Aeronautics Limited подписали в Москве соглашение о производстве гражданских самолетов SJ 100. Иностранная компания получила право выпускать лайнеры для внутренних заказчиков. Это будет первое в истории производство SJ 100 за рубежом.