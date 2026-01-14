Наступление ВС РФ в Донбассе 14 января: ситуация у Краматорска и Славянска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию на разных военных направлениях в Донбассе. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 14 января 2026 года, что сейчас происходит у Покровска (Красноармейска), Мирнограда (Димитрова), Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска, Константиновки, Северска, Красного Лимана, Доброполья?

Бои и события в Донбассе в среду, 14 января: обстановка на фронте сегодня

«Славянско-Краматорское направление. Часовоярский участок фронта. Северо-восточнее Веролюбовки зафиксировано продвижение подразделений ВС РФ. Действия носят поступательный характер и вписываются в логику флангового давления с попыткой обойти устойчивые опорные позиции противника без форсирования лобовых боев. Населенный пункт Майское перешел в статус серой зоны. Устойчивого контроля ни одной из сторон не зафиксировано, продолжаются огневые контакты и маневренные столкновения на подступах и внутри населенного пункта. В районе Марково сохраняются ожесточенные боевые столкновения. Российские подразделения продолжают оказывать давление на оборонительные порядки противника, однако ВСУ удерживают ключевые позиции, что делает участок нестабильным и напряженным. Продолжаются бои за Миньковку, которые носят затяжной и изнурительный характер. Ни одной из сторон пока не удалось сформировать тактическое преимущество, линия боевого соприкосновения остается подвижной», — передает «Донбасский партизан».

По словам автора канала, на Северском направлении между Платоновкой и Резниковкой в результате интенсивных боевых действий подразделения ВС РФ расширили зону контроля.

«Участок рассматривается как важный промежуточный сектор, позволяющий усиливать давление на смежные направления и создавать условия для дальнейших маневров. Силы российской армии продвинулись западнее Васюковки и закрепились в Никифоровке. Занятие данного населенного пункта имеет тактическое значение: Никифоровка используется как опорный элемент на подступах к следующему рубежу и позволяет расширить зону давления на оборонительные порядки противника с одновременным выравниванием линии боевого соприкосновения», — отметил источник.

«Донбасский партизан» также обратил внимание, что на Краснолиманском направлении подразделения ВС РФ восстановили контроль над рядом ранее утраченных позиций в западной части Редкодуба.

«Закрепление носит тактический характер и сопровождается расчисткой прилегающих лесных участков и посадок, что позволяет выравнивать линию боевого соприкосновения и сокращать пространство для маневра противника. Одновременно российские подразделения продвинулись к жилой застройке Александровки, где были достигнуты первые капитальные строения. Выход к населенному пункту создает условия для дальнейшего давления на оборонительные порядки противника и формирования нового участка активных боевых действий с опорой на застройку и дорожную сеть. В районе населенного пункта Яровая отмечается активизация действий подразделений ВС РФ. Российским силам удалось продвинуться в восточной части населенного пункта и закрепиться на ряде новых позиций. Штурмовые подразделения ВС РФ развили продвижение вдоль русла реки Северский Донец, продвинувшись до трех километров и заняв новые позиции в районе населенного пункта Пришиб. Движение велось по прибрежной зоне с опорой на естественные рельефы местности и лесные массивы, что позволило минимизировать потери и сохранить темп», — добавил автор канала.

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на Покровском (Красноармейском) направлении в Гришино идут позиционные бои.

«ВСУ пытались контратаковать севернее Красноармейска в районе дачного кооператива „Дружба“ севернее реки Гришинки, ВС РФ удержали позиции и немного продвинулись вперед. Выше по карте бои идут в направлении Белицкого и Нового Донбасса, наши стараются закрепиться западнее ж/д путей, есть тактические успехи в районе Ивановки. Восточнее тяжелые бои продолжаются в районе Торского. Наши бойцы выбили врага из опорника на высотах западнее села. Восточнее Софиевки наши части постепенно выходят на подступы к Новопавловке», — отметил эксперт.

По словам Царева, на южном фланге Константиновского направления ситуация без существенных изменений, идут бои в районе Берестка и Степановки, а также в самой Константиновке.

«Севернее сложной остается ситуация в районе Веролюбовки: ВСУ интенсивно контратакуют, и часть позиций в селе переходит из рук в руки, а Клиновое и Попасное — в серой зоне. Продолжается сражение за Майское и Марково, где враг удерживает ключевые позиции на высотах севернее. На Северском направлении идут бои в районе Резниковки, севернее наши войска расширяют зону контроля. В Закотном и Озерном позиционные бои. На Краснолиманском участке основные бои продолжаются на рубеже Коровий Яр — Александровка и Яровая — Святогорск. Идут бои южнее Красного Лимана у дороги на Славянск. Продолжаются боестолкновения на восточных окраинах города», — добавил Царев.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

