Наступление ВС РФ на Запорожье 17 февраля: что там происходит на самом деле

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 17 февраля 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении во вторник, 17 февраля: обстановка на фронте сегодня

«Запорожское направление. Восточный фланг. Войска ГрВ „Восток“ продолжают наступление в районе Гуляйполя и отражают контратаки противника на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Западнее Гуляйполя наши подразделения выбили противника из Цветкового, вышли к посадкам у ж/д и ведут бои за опорные пункты между Криничным, Цветковым и Верхней Терсой. Противник пытается контратаковать со стороны Комсомольского (Гуляйпольского) в направлении Железнодорожного (Зализнычного). Севернее ВСУ предприняли ряд контратак в пешем порядке и на технике со стороны Рождественского и Воздвижевки в направлении Жовневого (Еленоконстантиновки) и Прилук и из района Бойково в направлении Терноватого, за которое продолжаются ожесточенные встречные бои», — передает военкор Юрий Котенок.

По его словам, российские подразделения проводят зачистку просочившихся групп ВСУ между Добропольем и Сладким.

«Севернее границы областей противник контратакует в направлении Андреевки и Гая. Со стороны Великомихайловки противник пытается прорваться через опорные пункты 3-го рубежа к Березовому, идут бои в районе Сосновки и Хорошего. Наши подразделения выбили ВСУ из ряда опорных пунктов на высотах западнее Ивановки и атакуют в направлении Гавриловки и Подгавриловки, создавая угрозу контратакующей группировке противника в районе Великомихайловки», — добавил Котенок.

Readovka пишет, что российские войска стабилизовали ситуацию на Запорожском направлении.

«Наши войска силами двух армий группировки „Восток“ и штурмовой дивизии ГрВ „Днепр“ удержали натиск ударной группировки ВСУ на Запорожье. Неприятелю удалось установить контроль только над селом Сосновка, а на стыке зон противник не занял ни одного населенного пункта. В попытках закрепиться в Приволье, Рыбном и Сладком противник уничтожался в огневом мешке. Благодаря этому ВС РФ стабилизировали фронт и наладили „локтевой“ контакт гарнизона села с основными силами», — добавили авторы канала.

«Военная хроника» рассказала, что на самом деле происходит на Запорожском направлении.

«Продолжает поступать информация об успешном продвижении подразделений группировки войск „Днепр“ на Запорожском направлении. Причем наиболее насыщенным на оперативно-тактические подвижки продолжает оставаться район Степногорского выступа. Здесь штурмовым группам 108-го десантно-штурмового полка 7-й ДШД удалось выбить формирования 210-го отдельного штурмового полка ВСУ и полка им. Кастуся Калиновского с северных окраин Степногорска в село Речное и на опорные пункты в районе перекрестка М-18 — О-080205. В 2 км восточнее формирования 210-го ОШП и РДК (террористическая организация, запрещена в РФ) продолжают удерживать высоту 86 м в районе засохших фруктовых садов. Подразделения 7-й ДШД продолжают „накаты“ на данные позиции, заручившись поддержкой операторов FPV-дронов, а также ствольной артиллерии», — отметили авторы канала.

По их словам, штурм Новобойковского и Магдалиновки должен уже в ближайшее время свести на нет боевую устойчивость фортификации 241-й отдельной бригады ТрО и 128-й ОТМБр у выступа под селом Лукьяновским.

«А это значит, что фронт вдоль русла реки Конки от Приморского до Юльевки выровняется и можно будет ожидать прорыва к Веселянке и ставкам-рыборазводникам с перспективой их форсирования и закрепления в Григоровке. В случае успеха дистанция между российскими подразделениями и Запорожьем сократится до 12 км. Между тем, бои на данном направлении становятся все тяжелее по мере приближения к Запорожью. 155-мм ствольная артиллерия ВСУ работает уже непосредственно с огневых позиций в областном центре и ряде близлежащих населенных пунктов, имея возможность оперативного перемещения в укрытия в городской застройке. Также из Запорожья в Григоровку, Камышеваху и Юльевку продолжают прибывать значительные резервы противника», — добавила «Военная хроника».

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

«Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области, Риздвянка, Чаривное, Любицкое и Комсомольское Запорожской области», — добавили в МО РФ.

