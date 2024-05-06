Разнесли «Газели», удар по «Родине», шпион СБУ: как ВСУ атакуют РФ 6 мая

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Беспилотники совершили налет на легковой автомобиль и две «Газели» в Белгородской области, в результате шесть человек погибли. ФСБ задержала россиянина, готовившего теракты в Тамбове по заданию украинских спецслужб. Рынок загорелся в Кременной в ЛНР после обстрела ВСУ. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Шесть человек погибли при налете БПЛА на автомобили под Белгородом

Накануне днем ВСУ обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, четыре частных жилых дома получили повреждения. Обошлось без жертв и пострадавших.

В этот же день украинский беспилотник атаковал город Шебекино. В результате сброса боеприпаса окна выбило в частном доме и хозпостройке. Никто из местных жителей не пострадал.

Утром 6 мая дроны ВСУ совершили налет в районе села Березовка Борисовского района. БПЛА ударили по легковому автомобилю и двум «Газелям», перевозившим на работу сотрудников свинокомплекса «Агро-Белогорье».

«К большому сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм. По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами», — рассказал Гладков.

Всех пострадавших госпитализировали. У них были диагностированы осколочные ранения разной степени тяжести. Один мужчина находится в тяжелом состоянии. У пострадавшего проникающее ранение брюшной полости, ему провели операцию.

Минобороны РФ не комментировало сообщения об ударе дронов по автомобилям в Борисовском районе. Следственный комитет проведет расследование в связи с атакой ВСУ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданский автомобиль подорвался на мине в ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 27 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 19 обстрелов на Горловском направлении и восемь — на Донецком. ВСУ выпустили 75 боеприпасов по региону. Два жилых дома и три инфраструктурных объекта получили повреждения.

Насосная станция «Резервная» в Горловке оказалась обесточена в результате обстрела. Беспилотник ВСУ влетел в здание гостиницы «Родина» в центре города. В результате атаки был поврежден один из номеров.

Автомобиль, в котором находилась семья из трех человек, подорвался на мине в районе села Николаевка в Тельмановском муниципальном округе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мужчина 1978 г. р. и его жена 1989 г. р. с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя. Ребенок не пострадал», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

ФСБ задержала диверсанта в Тамбовской области

Сотрудники ФСБ задержали в Тамбове гражданина РФ 1980 года рождения, который готовил подрывы зданий областного и арбитражного судов. На допросе мужчина сознался в связях с украинскими спецслужбами.

Задержанный рассказал, что его склоняли совершать диверсионные террористические акты на территории России. Мужчина также заявил, что работал на две украинские террористические организации.

Следственное подразделение УФСБ по Тамбовской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ (подготовка к теракту). Подозреваемого заключили под стражу.

Рынок загорелся в Кременной в результате обстрела

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли город Кременная в ЛНР. В результате атак на территории рынка «Вечерний» возник пожар. Его площадь достигала 100 квадратных метров, сообщило управление МЧС РФ по республике.

«В службу 101 поступило сообщение о загорании в результате обстрела. На место происшествия оперативно выехали силы и средства 76-й ПСЧ. Тушение осложнялось угрозой повторного обстрела и присутствием БПЛА в воздухе», — говорится в сообщении ведомства.

Пожарные оперативно потушили возгорание. По данным МЧС, обошлось без жертв и пострадавших. Минобороны РФ не комментировало информацию об обстреле.

СМИ сообщили об ударах ВСУ по населенным пунктам Херсонщины

Украинская армия обстреляла девять населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Ударам подверглись Каховка, Малая и Новая Каховки, Горностаевка, Корсунка, Цукуры, Любимовка, Чулаковка и Казачьи Лагери.

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

ВСУ попытались атаковать беспилотником Курскую область

Утром 6 мая средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа при попытке совершить террористическую атаку на российской территории, сообщило Министерство обороны РФ.

«Около 09:00 мск украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

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