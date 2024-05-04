Американский военный объяснил, чем закончатся для Киева переговоры с РФ Подполковник Дэвис: Киев откажется от части территорий на переговорах с Россией

Фото: МО Украины

Украина будет вынуждена отказаться от части своих территорий во время потенциальных переговоров с Россией, заявил на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Он считает, что так Киев сможет сохранить часть страны и перестанет терять солдат.

Им определенно придется отказаться от некоторых территорий. В обмен на это они смогут контролировать часть своей страны, им больше не придется терять территории, им не придется терять солдат, — сказал офицер.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские военные продвигаются в зоне СВО очень быстро. Он обратил внимание, что под контроль российских сил перешел ряд населенных пунктов в течение всего нескольких дней. Эксперт связывает это с тем, что в ВСУ больше не осталось профессиональных военных, а в боях участвуют плохо подготовленные новобранцы.

До этого обозреватель Financial Times Лоуренс Фридман заявил, что, предоставив Киеву новую военную помощь на $61 млрд, Запад будет требовать успехов на фронте. Однако, по его словам, эти средства не помогут Украине сдержать наступление России. Напротив, киевские власти могут столкнуться с давлением, констатировал журналист.