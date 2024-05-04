«Деревня за деревней»: в Британии объяснили молниеносное продвижение ВС РФ Меркурис: ВС РФ продвигаются очень быстро, захватывая деревню за деревней

Фото: МО РФ

Российские военные продвигаются в зоне СВО очень быстро, заявил в эфире YouTube-канала Duran британский эксперт Александр Меркурис. Он обратил внимание, что под контроль российских сил перешел ряд населенных пунктов в течение всего нескольких дней. Он считает, что это связано с тем, что в ВСУ больше не осталось профессиональных военных, в боях участвуют плохо подготовленные новобранцы.

Ранее затронутая нами одна из тем обсуждений заключается в том, что, когда русские сейчас атакуют определенную позицию, они захватывают ее очень быстро, тогда как раньше украинцы оказывали сопротивление. Теперь же деревня за деревней в течение нескольких дней переходят под контроль русских, — сказал он.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков объяснил активное продвижение российских войск в зоне СВО несколькими факторами. Он отметил нехватку у противника живой силы и большие потери в военной технике. По его словам, удары по коммуникациям и энергосистеме замедлили снабжение действующей армии. Более того, пленные украинские военнослужащие переходят на сторону ВС РФ, добавил он.

Тем временем источник ТАСС в ДНР сообщил, что подразделения ВСУ в панике покидают поселок Архангельское под Авдеевкой. По его словам, противник пытается вырыть окопы на подступах к населенному пункту. Минобороны России эту информацию не комментировало.